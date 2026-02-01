Pentru Arad, campioana României le-a plătit celor de la Kairat Almaty nu mai puțin de 400.000 de euro, în timp ce pentru Duarte, gruparea roș-albastră nu a plătit nimic, ci l-a adus liber de contract de la Ujpest.



E gata! FCSB plătește 600.000 de euro pentru al treilea transfer al iernii



FCSB a negociat în aceste zile în secret pentru închizătorul Oțelului Galați, Joao Paulo, originar din Capul Verde, cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate.



Potrivit digisport, FCSB va plăti pentru serviciile lui Paulo 600.000 de euro. Iar fotbalistul trebuie să mai îndeplinească o simplă formalitate ca să fie și prezentat oficial la campioana României: vizita medicală.



Pe lângă cele 600.000 de euro, Oțelul Galați a negociat cu FCSB și pentru mai multe clauze în urma cărora formația dirijată de Laszlo Balint poate profita.



Joao Paulo are 27 de ani și poate evolua și pe postul de mijlocaș ofensiv, dar și pe postul de fundaș stânga, pe lângă cel obișnuit, de mijlocaș la închidere.



Pe Paulo, Oțelul l-a luat gratis de la Sheriff Tiraspol vara trecută. În actuala stagiune, fotbalistul a bifat 20 de apariții în campionat pentru gălățeni și a înscris un gol și a oferit trei pase decisive.



FCSB, în perioada de mercato din iarnă



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Ofri Arad (Kairat Almaty / 400.000 de euro), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract)



Reveniri după împrumuturi - David Popa (Poli Iași), Matyas Laszlo (ASA Tg. Mureș)



Plecări - Adrian Șut (Al Ain / 2 milioane de euro), Denis Alibec (Farul / gratis), David Kiki (Farul / gratis), Malcom Edjouma (contract terminat), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia / împrumutat), Robert Necșulescu (Chindia / împrumutat)

