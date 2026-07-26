Lovitura primită de Rusia în SUA: reprezentantul Moscovei a decis să nu facă deplasarea spre Washington

Turneul ATP 500 din capitala Statelor Unite se va desfășura fără vreun reprezentant al Rusiei pe tabloul principal, reprezentând o premieră pentru ultimii cinci ani.

Potrivit jurnaliștilor de la Sport.ru, absența jucătorilor ruși a devenit o certitudine după decizia lui Daniil Medvedev. Liderul actual al tenisului național rus a ales să se retragă de la competiția nord-americană. Astfel, pentru prima dată de la ediția din 2021 încoace, niciun sportiv din Rusia nu va lua startul pe tabloul principal al Citi Open din Washington.