Lovitura primită de Rusia în SUA: reprezentantul Moscovei a decis să nu facă deplasarea spre Washington

Lovitura primită de Rusia în SUA: reprezentantul Moscovei a decis să nu facă deplasarea spre Washington Tenis
SPORT.RO
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Rusia primește o lovitură de proporție din partea SUA.

TAGS:
ATP 500Citi OpenDaniil Medvedev
Din articol

Turneul ATP 500 din capitala Statelor Unite se va desfășura fără vreun reprezentant al Rusiei pe tabloul principal, reprezentând o premieră pentru ultimii cinci ani.

Potrivit jurnaliștilor de la Sport.ru, absența jucătorilor ruși a devenit o certitudine după decizia lui Daniil Medvedev. Liderul actual al tenisului național rus a ales să se retragă de la competiția nord-americană. Astfel, pentru prima dată de la ediția din 2021 încoace, niciun sportiv din Rusia nu va lua startul pe tabloul principal al Citi Open din Washington.

  • Daniil medvedev racheta
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Nume importante prezente pe tabloul principal

Turneul de tenis este programat să se desfășoare în perioada 27 iulie - 2 august. 

Cu sau fără sportivii ruși, fanii prezenți în tribune vor putea urmări alți jucători de top din circuitul masculin. Pe lista participanților confirmați se numără Taylor Fritz, Alex de Minaur, Jack Draper, Lorenzo Musetti, Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton și Frances Tiafoe.

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