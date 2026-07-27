Gigi Becali face acuzații grave la adresa CSA Steaua și mută FCSB din Ghencea

Gigi Becali face acuzații grave la adresa CSA Steaua și mută FCSB din Ghencea Fotbal intern
SPORT.RO
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Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, îi acuză pe administratorii stadionului Steaua de sabotaj, nemulțumit de starea suprafeței de joc.

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În urma înfrângerii suferite în deplasare cu Csikszereda, scor 0-2, omul de afaceri a anunțat o schimbare importantă legată de meciurile de pe teren propriu ale fostei campioane. FCSB părăsește arena din Ghencea și se mută pe „Arcul de Triumf”, în contextul în care Arena Națională este blocată pe perioada verii din cauza concertelor.

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Sabotaj reclamat de patronul FCSB

Finanțatorul FCSB suspectează că terenul de pe stadionul din Ghencea a fost lăsat intenționat să se degradeze pentru a-i dezavantaja echipa.

„Da, jucăm pe 'Arcul de Triumf', pentru că în Ghencea nu se poate juca. Ei nu mai îngrijesc terenul deloc, cred că o fac împotriva noastră. Dacă o fac împotriva noastră, să fie sănătoși. Cum adică? Nici pe vremuri n-a existat asemenea teren, niciodată n-a existat asemenea teren. Acum nu vor mai lua nici banii de închiriere, să vedem cum o să răspundă. N-a existat asemenea teren! Eu cred că o fac intenționat și trebuie să dea răspuns la Unitatea Militară”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

Până la această mutare, echipa roș-albastră a disputat doar două partide pe stadionul Steaua în actualul sezon: victoria din SuperLiga cu FC Argeș, scor 2-0, și eșecul contra letonilor de la Auda, scor 2-3, în manșa tur a turului 2 preliminar din UEFA Conference League.

Odată cu trecerea pe „Arcul de Triumf”, FCSB va împărți stadionul cu rivala Dinamo. Formația alb-roșie a evoluat deja acolo în acest campionat, într-o partidă cu Universitatea Craiova, meci la care suprafața de joc a arătat, de asemenea, destul de rău.

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