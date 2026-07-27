Ce a spus Micky van de Ven după transferurile impresionate făcute de Tottenham

Tottenham a terminat în sezoane succesive pe locul 17 în Premier League, în stagiunea recent încheiată Spurs s-a salvat în ultima etapă de la retrogradare, după ce antrenorul Roberto de Zerbi a condus echipa la trei victorii în ultimele şapte etape.

Mijlocaşii Sandro Tonali şi Mateus Fernandes au sosit de la Newcastle United, respectiv West Ham United, în timp ce fundaşul olandez Jan Paul van Hecke a fost adus de la Brighton & Hove Albion, fiind aşteptate şi alte transferuri.

''E foarte plăcut să vezi clubul făcând câteva schimbări'', a declarat van de Ven (25 ani) pentru BBC Sport, la Sydney, unde londonezii se află într-un turneu.

''Se vede că Tottenham are ambiţie. E ceva foarte important pentru jucătorii care se află aici de mai mult timp. Sezonul trecut a fost unul stresant, inacceptabil pentru o echipă ca a noastră, aşa că înseamnă mult să lăsăm totul în urmă şi să începem schimbaţi noul sezon'', a adăugat fundaşul olandez.

Van de Ven a afirmat că în noul sezon, Tottenham ''va pune mai mult accentul pe jocul cu mingea, mai mult pentru fotbal'', ca să fie mai plăcut pentru oameni, deoarece va fi un ''fotbal ofensiv''.

''Se poate vedea că (De Zerbi) a adus ideea de a avea o posesie mai bună, de a juca mai mult fotbal. E ceva ce aveam nevoie, deoarece toată lumea a fost un pic dezamăgită. El aduce multă energie şi, începând cu pre-sezonul, avem timp pentru a pune în practică fotbalul său'', a subliniat apărătorul olandez.

De Zerbi a preluat echipa cu şapte etape înaintea finalului sezonului trecut, obţinând trei victorii vitale, iar Tottenham a încheiat cu două puncte deasupra locului 18 (retrogradabil), ocupat de West Ham United.

În primul meci de la antipozi, Tottenham o va întâlni miercuri pe Sydney FC, scrie Agerpres.