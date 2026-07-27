FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui Csikszereda, într-un meci din runda a doua din Superliga.

Reușitele acestui meci au fost semnate de Risto Radunovic în minutul 3 și Dennis Politic în minutul 16.

Gigi Becali, uimit după înfrângerea Craiovei: „Credeam că-i face praf”

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre înfrângerea 1-5 suferită de Universitatea Craiova în campionat și s-a declarat surprins.

Cât despre șansele echipelor românești în cupele europene, Gigi Becali a recunoscut că își dorește ca FCSB să treacă mai departe, iar Craiova, CFR Cluj și ”U” Cluj să fie eliminate.

„M-am uitat (n.r. la Dinamo - Craiova). Eu nu credeam, credeam că-i face praf Craiova. Am vorbit cu MM și mi-a spus că e 2-0 pentru Dinamo și m-am uitat. La meciuri la care cred că adversarele câștigă fără probleme... Ce, Craiova a pierdut la Sinești sau la Urziceni? A pierdut la Sofia, unde oamenii au băgat milioane de euro.

Eu cred că ne vom califica noi, Craiova se califică oricum. Cred că cei de la Craiova se vor califica în Europa League, eu așa cred. Eu cred ce vreau, ce-mi doresc eu. E 1-0 și aia nu e echipă slabă. Eu vreau să vină toate în cap. Eu sunt om rău, ce să fac, dacă nu pot?

Nu pot! Așa sunt, om păcătos. Încerc să mă stăpânesc, dar nu pot. Eu de-aia nici nu mă uit, cum să mă uit dacă acolo sunt niște copii români și eu sunt împotriva lor? Prefer să nu mă uit, ca să-mi stăpânesc răutatea. Eu recunosc, ăsta e adevărul”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Partida FK Auda - FCSB, din returul turului doi din preliminariile Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:00 și se vede LIVE pe platforma VOYO.