Încă un fundaș central pentru Marius Baciu

Apărătorul a urmat deja un program de tratament la celebra Marijana , iar pe parcursul acestei săptămâni va reveni treptat alături de colegi la antrenamente. Dacă acest proces de reintegrare va decurge normal și nu vor apărea dureri, Popescu va relua antrenamentele alături de restul lotului începând de săptămâna viitoare.

Rezultatele investigațiilor medicale recente au indicat faptul că accidentarea suferită nu este foarte gravă, potrivit Golazo , eliminând astfel primele temeri ale jucătorului.

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Opțiuni limitate în defensivă

Recuperarea lui Mihai Popescu reprezintă un plus important pentru echipă, în contextul problemelor de lot. În primele meciuri ale actualei stagiuni, centrul apărării a depins exclusiv de cuplul format din Joyskim Dawa și Andre Duarte.

În prezent, staff-ul tehnic nu se poate baza pe Siyabonga Ngezana, care se află în plin proces de recuperare medicală. Totodată, celălalt fundaș central din lot, Dylan Batubinsika, nu este încă apt sută la sută din punct de vedere fizic pentru meciurile oficiale.