Încă un fundaș central pentru Marius Baciu

Mihai Popescu a evitat intervenția chirurgicală la genunchi și se pregătește să reintre treptat în programul echipei.
Rezultatele investigațiilor medicale recente au indicat faptul că accidentarea suferită nu este foarte gravă, potrivit Golazo, eliminând astfel primele temeri ale jucătorului.
Apărătorul a urmat deja un program de tratament la celebra Marijana, iar pe parcursul acestei săptămâni va reveni treptat alături de colegi la antrenamente. Dacă acest proces de reintegrare va decurge normal și nu vor apărea dureri, Popescu va relua antrenamentele alături de restul lotului începând de săptămâna viitoare.