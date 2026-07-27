Reacție vehementă la „oferta astronomică“ pentru vedeta Craiovei: „Știți ce au scris românii?“

Universitatea Craiova s-a ales cu un vârf foarte bine cotat după sezonul de vis pe care l-a avut în 2025-2026.

Palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani), născut și crescut în Suedia, a devenit un jucător foarte atractiv, mai ales pentru zona arabă. Contribuția sa la eventul realizat de olteni, cu 16 goluri și 4 assist-uri în toate competițiile, l-a transformat pe Al-Hamlawi într-o țintă pentru clubul Al-Ahly Cairo (Egipt).

După mai multe încercări eșuate însă, formația supranumită „Real Madrid al Africii“, datorită palmaresului din Champions League, a renunțat la transferul vârfului palestinian. Șefii lui Al-Ahly Cairo au ajuns la concluzia că Al-Hamlawi nu e tentat să joace în Egipt, fiind descurajați și de pretențiile financiare ale Craiovei pentru un eventual transfer.