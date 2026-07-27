Reacție vehementă la „oferta astronomică“ pentru vedeta Craiovei: „Știți ce au scris românii?“

Universitatea Craiova s-a ales cu un vârf foarte bine cotat după sezonul de vis pe care l-a avut în 2025-2026.
Palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani), născut și crescut în Suedia, a devenit un jucător foarte atractiv, mai ales pentru zona arabă. Contribuția sa la eventul realizat de olteni, cu 16 goluri și 4 assist-uri în toate competițiile, l-a transformat pe Al-Hamlawi într-o țintă pentru clubul Al-Ahly Cairo (Egipt).
După mai multe încercări eșuate însă, formația supranumită „Real Madrid al Africii“, datorită palmaresului din Champions League, a renunțat la transferul vârfului palestinian. Șefii lui Al-Ahly Cairo au ajuns la concluzia că Al-Hamlawi nu e tentat să joace în Egipt, fiind descurajați și de pretențiile financiare ale Craiovei pentru un eventual transfer.
Oficialii lui Pyramids, șocați de ce se scrie în România: „Niște minciuni!“
La scurt timp după ce pista Al-Ahly Cairo a „murit“, în mod oficial, în presa română a apărut informația cum că o altă grupare din „Țara Faraonilor“ și anume Pyramids ar fi interesată de Assad Al-Hamlawi. Acest zvon a fost însoțit și de o sumă incredibilă: cinci milioane de dolari pentru transferul atacantului de 25 ani!
Firește, o asemenea știre a făcut valuri și a ajuns și în Egipt. De unde tocmai a fost dezmințită categoric! Jurnalista Rania Abdel-Wahab, care scrie despre Pyramids în presa locală, a luat legătura cu șefii clubului și i-a chestionat despre știrea apărută în România cu oferta înaintată pentru Assad Al-Hamlawi. Răspunsul primit l-a publicat în cadrul unui articol despre acest subiect SF.
„Știți ce au scris, de fapt, românii? O minciună! N-a existat nicio negociere între Pyramids și Universitatea Craiova pentru acest jucător. Acest subiect nu există. Pentru că, de fapt, numele lui Assad Al-Hamlawi n-a fost niciodată pe masă la noi, în vederea unui transfer. Încă o dată, totul e o minciună“, a explicat un conducător al clubului Pyramids care a dorit să-și păstreze anonimatul.
Dincolo de această poveste, pe care arabii au respins-o vehement, rămâne, totuși, o realitate incontestabilă. Cota lui Al-Hamlawi, adus la Craiova pentru un milion de euro, a crescut enorm. După trei valuri succesive de creștere, cota de piață a atacantului a ajuns acum la două milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com.