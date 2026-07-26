Andrei Cordea și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract: „Sufăr alături de toți”

Andrei Cordea și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract: „Sufăr alături de toți” Superliga
SPORT.RO
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Andrei Cordea a apelat la FRF pentru a-și recupera banii pe care îi are de primit de la CFR Cluj.

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Potrivit informațiilor actuale, starea economică a clubului ardelean este una critică. În eventualitatea în care conducerea nu va reuși să îi achite datoriile salariale în perioada imediat următoare, jucătorul de bandă are posibilitatea de a părăsi echipa, transferându-se gratis din postura de fotbalist liber de contract.

Litigiul nu-i va afecta evoluțiile, promite Cordea

Deși a recurs la FRF pentru a-și asigura drepturile financiare, mijlocașul a încercat să calmeze spiritele în cadrul conferinței de presă desfășurate înaintea duelului din campionat. Acesta a garantat că disputele administrative nu vor influența prestațiile sale de pe teren.

„Sunt fotbalist profesionist. Cât timp îmbrac tricoul acestei echipe voi da tot ceea ce am mai bun. Sufăr alături de toată lumea. Nu-mi priește această situație. Sper să fie bine. Aștept să se clarifice lucrurile cu memoriul meu. Asta este între mine și club. Cu siguranță se vor găsi soluții cum s-au găsit și până acum. O să fie bine”, a transmis Cordea.

Următorul test pentru formația clujeană are loc pe teren propriu, împotriva celor de la FC Voluntari. Partida este programată luni, 27 iulie, de la ora 18:30.

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