FCSB continuă campania de achiziții pentru a forța intrarea în play-off și salvarea unui sezon care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. După ce i-a acontat pe Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo, Gigi Becali a transmis pentru fanatik.ro că mai are în vizor doi fotbaliști care vor ajunge sub comanda lui Elias Charalambous în cursul acestei săptămâni.



Latifundiarul din Pipera a explicat că decizia de a continua transferurile vine pe fondul unei nemulțumiri legate de randamentul jucătorilor lipsiți de presiunea concurenței pe post.



„Mai iau încă doi jucători. M-am enervat… Bîrligea dacă nu are dublură, aleargă cât vrea el. Dacă are dublură, aleargă cât vreau eu. Trebuia să mă bag, ce să fac… Mă țin de drumul meu. După Joao Paulo mai aduc încă doi, care săptămâna asta vin”, a spus Gigi Becali.



Strategia pentru noile achiziții



Patronul roș-albaștrilor a detaliat planul pentru compartimentul ofensiv, menționând că în momentul de față își dorește să transfere un atacant din străinătate. Deși nu a fost impresionat de rezonanța numelor propuse, Becali aplică rețeta clasică: îi testează, iar dacă nu confirmă, îi plătește să plece.



„După nume, nu sunt ca lumea. Eu iau jucătorii, îi verific, și dacă nu sunt buni le dau niște bani și după pleacă. Nu am auzit de el (n.r. – Anderson Ceara, atacant Csikszereda). Mai e un atacant din altă țară, foarte bun, e străin. Al treilea… nu pot să spun pe ce post mai aduc. Atacantul nu cred că va fi peste Bîrligea, că dacă era, nu mi-l lăsau liber. Vreau să aibă concurență!”, a adăugat patronul FCSB.



În ceea ce îl privește pe Joao Paulo, fotbalistul care urmează să semneze actele luni, Gigi Becali i-a creionat deja „portretul”, comparându-l cu actualii titulari.



„Joao Paulo, părerea mea, dacă joacă extremă dreaptă nu este peste Miculescu, dacă joacă mijlocaș este peste, dar nu dau nume. Dacă joacă fundaș stânga, acolo e Risto și am respect prea mare pentru el”, a încheiat finanțatorul FCSB.

