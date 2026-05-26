Costel Gâlcă e istorie la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final”

Giuleștenii au încheiat play-off-ul Superligii României pe locul 5 cu 34 de puncte. După zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, echipa pregătită de Costel Gâlcă a bifat o singură victorie, a consemnat trei remize și a înregistrat șase eșecuri.

La o zi după Rapid - Universitatea Craiova 0-0, ultimul meci din play-off, echipa din Grant s-a despărțit oficial de Gâlcă. Plecarea lui se știa, oricum, de mult, în ideea în care nu și-a dus la bun sfârșit obiectivul principal fixat: accederea în cupele europene.

”Colaborarea dintre FC Rapid și Constantin Gâlcă a ajuns la final.

Le mulțumim lui Constantin Gâlcă și membrilor staff-ului său: Dumitru Uzunea (antrenor secund), Ciprian Prună (preparator fizic) și Marius Francisc (analist video), pentru profesionalismul și munca depusă în perioada petrecută la club și le dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal.

Mulțumim, Constantin Gâlcă!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Gâlcă, aclamat de fani la finalul meciului cu Craiova

Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc în play-off cu 50 de puncte. ”U” Cluj s-a situat pe doi cu 46 de puncte, iar CFR Cluj a completat podiumul cu 43 de puncte. Dinamo a terminat pe 4 cu 39 de puncte, în timp ce Rapid, pe 5, cu 34 de puncte, iar FC Argeș, pe 6, cu 32 de puncte.

