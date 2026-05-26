Giuleștenii au încheiat play-off-ul Superligii României pe locul 5 cu 34 de puncte. După zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, echipa pregătită de Costel Gâlcă a bifat o singură victorie, a consemnat trei remize și a înregistrat șase eșecuri.

Costel Gâlcă e istorie la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final”

La o zi după Rapid - Universitatea Craiova 0-0, ultimul meci din play-off, echipa din Grant s-a despărțit oficial de Gâlcă. Plecarea lui se știa, oricum, de mult, în ideea în care nu și-a dus la bun sfârșit obiectivul principal fixat: accederea în cupele europene.

”Colaborarea dintre FC Rapid și Constantin Gâlcă a ajuns la final.

Le mulțumim lui Constantin Gâlcă și membrilor staff-ului său: Dumitru Uzunea (antrenor secund), Ciprian Prună (preparator fizic) și Marius Francisc (analist video), pentru profesionalismul și munca depusă în perioada petrecută la club și le dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal.

Mulțumim, Constantin Gâlcă!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.