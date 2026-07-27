Cristi Chivu dă lovitura! Inter negociază cu fostul căpitan de la Manchester City

Cristi Chivu dă lovitura! Inter negociază cu fostul căpitan de la Manchester City Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu încearcă să dea o lovitură importantă pe piața transferurilor. 

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Din articol

După ce Inter a ratat mai multe ținte în această vară, campioana Italiei negociază acum cu unul dintre cei mai experimentați fundași din Premier League.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Inter poartă discuții pentru semnarea lui John Stones, rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City.

Inter negociază cu John Stones

Oficialii lui Inter discută de mai multe zile cu agentul fundașului englez și încearcă să îl convingă să semneze un contract pe doi ani, informează sursa citată. Totodată, și Juventus ar fi intrat pe fir.

John Stones, în vârstă de 32 de ani, a petrecut ultimii zece ani la Manchester City, alături de care a cucerit nu mai puțin de 19 trofee, printre care șase titluri în Premier League și Liga Campionilor din sezonul 2022/2023.

Fundașul englez a purtat în mai multe rânduri și banderola de căpitan a formației britanice, fiind unul dintre liderii vestiarului, alături de Bernardo Silva, Ruben Dias și Rodri.

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