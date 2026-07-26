Presa din Rusia reacționează dur după ce Uniunea Europeană a inclus noi nume pe lista pachetului 21 de sancțiuni. Printre cei vizați direct se numără Mihail Degtiariov, ministrul rus al Sportului, o decizie pe care jurnaliștii de la publicația Sport.ru o consideră o nedreptate menită să blocheze reintegrarea treptată a sportivilor ruși în competițiile internaționale. „UE și Ucraina au înjunghiat Rusia pe la spate” , a titrat sursa citată mai sus.

Oficialii ruși din sport sunt vizați de noi sancțiuni europene, decizie salutată de Ucraina, dar criticată aspru de presa de la Moscova.

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Presiuni asupra Comitetului Olimpic Internațional

Potrivit jurnaliștilor ruși, eliminarea funcționarilor de la Moscova din structurile de conducere are un motiv clar. Arkadi Dvorkovici a renunțat la președinția Federației Internaționale de Șah (FIDE) pe fondul acestor decizii politice europene.

Situația a fost imediat comentată de Matvei Bednîi, ministrul Tineretului și Sportului din Ucraina, care a văzut în această decizie un succes diplomatic al Kievului.

„Rusul Arkadi Dvorkovici părăsește postul de șef al Federației Internaționale de Șah sub presiunea UE. Aceasta este o altă confirmare a faptului că eforturile noastre aduc un rezultat concret. Dovezile implicării funcționarilor ruși în susținerea conflictului militar, pe care echipa noastră le-a transmis partenerilor din UE, au funcționat. Următoarea mutare este la CIO. Șeful comitetului olimpic rus Mihail Degtiariov se află de ieri, de asemenea, sub sancțiuni. Orice contact oficial al CIO și al federațiilor internaționale cu el devine absolut inacceptabil. Lucrăm mai departe!”, a transmis oficialul ucrainean.

În replică, presa rusă susține că Degtiariov nu va ceda funcția la fel cum a procedat Dvorkovici. Aceștia mută acum atenția către Kirsty Coventry, actualul președinte al CIO, așteptând să vadă cum va gestiona forul olimpic relația cu reprezentanții sportului de la Moscova, aflați pe listele de sancțiuni internaționale.