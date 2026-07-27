Andrei Tănasă va lupta pentru revenirea în Serie C

Fotbalistul român Andrei Tănasă a semnat cu ACR Messina, club recent retrogradat în Serie D (liga a patra din Italia), dar o formație considerată una dintre cele mai importante din Sicilia, alături de Palermo FC și Catania FC. Alături de mijlocașul român, Messina i-a mai transferat în această vară pe Simone Calabrese, Gabriele Bonta, Salvatore Doni, Dramane Konate, Francisco Sartore, Francesco Giunta și Manuel Sarao.

Associazioni Calcio Riunite Messina este un club fondat în 1900 (ca Messina FC) și reînființat în 2017 (ca ACR Mesina). Evoluează pe Stadio Comunale San Filippo-Franco Scoglio din Messina (28.722 de locuri). De-a lungul istoriei, "giallorossii" au petrecut 5 sezoane în Serie A, 32 de stagiuni în Serie B și alte 31 de campionate în Serie C. În Sicilia locuiesc cu forme legale peste 30.000 de cetățeni români, dar numărul total al conaționalilor aflați în insula din Mediterana ar trece de 50.000 de persoane.

Printre jucătorii celebri care au îmbrăcat tricoul echipei se numără Salvatore Schillaci, Igor Protti, Salvatore Aronica, Dimitrios Eleftheropoulos, Mark Iuliano, Mitsuo Ogasawara, Sergio Floccari, Nicolo Napoli, Vincent Candela și Marco Storari, dar și românii Daniel Prodan, Daniel Dumbrăvanu, Andrei Mărginean, Vlad Marin și Alexandru Lazăr.

Messina este un club deținut de Racing City Group

În octombrie 2025, clubul sicilian a fost cumpărat de Racing City Group, companie cu sediul în Dubai (Emiratele Arabe Unite) deținută de afaceriștii Justin Davis și Morris Pagniello, care a anunțat că va investi 20 de milioane de euro în construirea unui nou cantonament și în reorganizarea academiei.

RCG mai administrează cluburile și academiile Arandina FC, Racing Marbella FC, Racing Madrid City FC, Racing Merida City FC, Rayo Vallecano International (Spania), Racing Catania, Genoa International School of Football (Italia), Racing De Veracruz FC (Mexic), Racing Los Angeles, Racing Sacramento, Racing Dallas, Racing Houston, Racing Miami, Racing Milwaukee, Racing McAllen FC (SUA), Racing Bundoora United City FC și Racing Madrid Preston United FC (Australia).

A mai evoluat la Rimini, Livorno, Pistoiese și Matera

Andrei Tănasă (35 de ani / 185 cm) este născut la Iași și a jucat toată cariera la echipe din ligile inferioare din Italia, precum AC Campodarsego, Union Feltre, AC Este 1920, Polisportiva Tamai, SC Caronnese, Pont Donnaz Hone Arnad Evancon, Rimini FC, FC Pistoiese, US Livorno 1915, FC Matera și FBC Gravina.

Poate juca ca închizător și mijlocaș central și este cotat acum la 10.000 de euro. Nu trebuie confundat cu atacantul Andrei Tănasă (24 de ani), fost jucător la FCSB, Poli Iași, Foresta Suceava, CS Tomești și USV Iași și fratele lui Matei Tănasă.

Foto - ACR Messina (FB)