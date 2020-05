VIDEO | IMAGINI SENZATIONALE cu stadionul de la Arad! Constructia e aproape finalizata si UTA asteapta meciurile de Liga 1

Stadionul 'Francisc Neuman' este aproape gata sa gazduiasaca meciurile celor de la UTA.

UTA Arad se bucura de un nou stadion pe care sa isi dispute meciurile de acasa. Arena va fi numita 'Francisc Neuman', iar fanii aradeni spera sa vada meciuri de Liga 1 din toamna.

Arena nou construita este una superba si va putea gazdui 12 mii de oameni in tribune, iar jucatorii Aradului sunt increzatori ca vor avea meci de meci galeria si ultrasii infocati in spatele lor pentru a-i sustine neconditionat. Au fost montate scaunele, nocturna si gazonul, urmand sa fie finalizate si camerele interioare si vestiarele.

Se spune ca stadionul a costat in jur de 14 milioane de euro, iar primaria Aradului a fost principalul sponsor. In prezent UTA isi disputa meciurile de acasa pe stadionul 'Motorul', unul neincapator pentru suporterii pasionati.

'Batrana Doamna' este foarte aproape de a promova in Liga 1, acolo unde nu a mai pasit din sezonul 2007-2008, atunci cand antrenata si de Marius Lacatus. Acum se afla pe primul loc in Liga a 2-a, la o distanta de 11 puncte de locul 2 si asteapta decizia FRF pentru a vedea daca va fi nevoita sa joace un play off sau va juca restul sezonului asa cum era stabilit.

Aradenii sunt de sase ori castigatori ai Ligii 1 (1947, 1948, 1950, 1954, 1969, 1970) si suporterii asteapta cu nerabdare duelurile cu FCSB si Dinamo.

Video superb cu stadionul insotit de cantecele fanilor, realizat de Foto-video Lucian Ciobanu si lukarard.ro: