VIDEO SENZATIONAL! Ultrasii de la U Cluj nu au mai rezistat! S-au adunat in mediul online si isi incurajeaza echipa cu cantece ca pe stadion

U Cluj are unii dintre cei mai cunoscuti ultrasi din Romania.

In aceasta perioada de pandemie toata lumea cauta solutii pentru a ne simti aproape unii de ceilalti si asat au facut si ultrasii de la U Cluj.

Acestia s-au strans in mediul online si au inceput sa cante pentru a-si arata sustinerea fata de echipa. Fanii, cunoscuti si ca 'sepcilor rosii' sunt faimosi in Romania pentru iubirea si devotamentul de care dau dovada.

Din actualul lot al echipei U Cluj fac parte jucatori cu experienta premuc Sebastian Mailat, Dorin Goga sau Calin Albut.

U Cluj este catigatoare a Cupei Romaniei in 1965, iar momentan se afla pe locul 14 in Liga a 2-a, la doar 3 puncte de zona retrogradarii. Este in cautarea succesului pe care l-a avut marea rivala, CFR Cluj.