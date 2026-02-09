New England Patriots și Seattle Seahawks se întâlnesc în Super Bowl LX într-un duel extrem de rar în istoria NFL.

Potrivit OPTA este doar a doua oară când ambele echipe ajunse în finală se află în top patru atât la ofensivă cât și la apărare din punct de vedere al punctelor marcate și primite o performanță care mai fusese reușită doar în 1969 la Super Bowl IV.

Doar a doua oară în istorie! Ce s-a întâmplat la Super Bowl 2026

Seattle Seahawks a avut cea mai bună apărare din ligă în sezonul regulat permițând puțin peste 17 puncte pe meci în timp ce ofensiva s-a situat la rândul ei în topul NFL.

De cealaltă parte New England Patriots a impresionat printr-un atac extrem de eficient aproape de 29 de puncte pe meci și o apărare solidă aflată în primele patru din ligă.

La momentul redactării acestui articol meciul este în desfășurare iar după finalul sfertului al treilea scorul este 12-0.