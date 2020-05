Rapidistii au decis cum se va numi noul stadion! Complexul va pastra numele lui Valentin Stanescu. "N-am vrut sa nedreptatim nicio glorie"

Arena din Giulesti va fi gata pana la sfarsitul acestui an.

Stadionul din Giulesti, care face parte din grupul de trei arene construite pentru Euro 2020, alaturi de Ghencea si Arcul de Triumf, se va numi Rapid Arena, a anuntat Ovidiu Burca, potrivit DigiSport.

Presedintele Rapidului a declarat ca decizia a fost luata impreuna cu oficialii Clubului Sportiv Rapid. Complexul va purta numele lui Valetin Stanescu (asa cum se numea inainte de demolare stadionul), iar tribunele si lojele vor fi denumite dupa marile glorii care au purtat tricoul alb-visiniu.

"Clubul Rapid a facut inca de la sfarsitul anului trecut o adresa catre CS Rapid pentru schimbarea denumirii stadionului. Noi am propus ca stadionul sa se numească Rapid Arena, iar complexul sa ramana Valentin Stănescu. Lojele, sectoarele, tribunele si peluzele vor avea numele unor glorii giulestene.

Am primit un răspuns afirmativ din partea Clubului Sportiv, deci noul stadion se va numi Rapid Arena, in interiorul complexului Valentin Stanescu. Am facut lucrul asta tocmai pentru ca n-am vrut să nedreptățim o glorie in detrimentul alteia. Rapid trebuie sa fie mai presus de orice si de oricine. Am vrut să fim echitabili fata de toti. Peluza Dan Coe va fi peluza unde va sta galeria", a explicat Burca, pentru sursa citata.

Lista tuturor zonelor denumite dupa fostii mari rapidisti.

Stadion: Rapid Arena

Peluza Nord: Dan Coes

Peluza Sud: Tache Macri

Tribuna a II-a: Alexandru Neagu

Tribuna I: Valentin Stanescu

Tribuna VIP: Nicolae Manea

Numele alese pentru lojele stadionului: Ion Costea, Iuliu Baratky, Gheorghe Dungu, Ion Bogdan, Vintilă Cossini, Necula Răducanu, Dumitru Macri, Bazil Marian, Ion Motroc, Ștefan Filotti, Vasile Copil, Ilie Greavu, Constantin Năsturescu, Nichi Dumitriu, Ion Pop, Teofil Codreanu, Nicolae Lupescu, Constantin Jamaischi, Ion Ionescu

Totodata, fanii rapidisti se vor putea bucura de un muzeu in cadrul stadionului.

"Am ajuns la un numitor comun în ceea ce priveste muzeul. Va fi, de fapt, un traseu cronologic. Vom avea un coridor al timpului, din care se va ajunge la partea de muzeu propriu-zisa, apoi la vestiare si la fan shop. Noi l-am gandit ca un traseu in care sa se deruleze, pe ani, tot ce s-a intamplat de la infiintare pana acum. Se lucreaza la acest traseu, vrem ca stadionul sa aiba identitate", a mai spus Burca.