"Au incercat sa ne fure identitatea!" Reactia Peluzei Sud despre revenirea FCSB-ului pe noul stadion Ghencea! Ce comunicat au emis

Peluza Sud a emis un comunicat cu privire la mutarea FCSB-ului pe noul stadion din Ghencea.

Membrii din Peluza Sud au tinut sa emita un comunicat prin care sa isi exprime pozitia fata de discutiile aparute in ultima perioada despre faptul ca FCSB sa dispute meciurile pe noul stadion din Ghencea.

Pe langa liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustata, tot mai multa lume a spus ca FCSB ar trebuie sa fie primita pe noua arena din Ghencea, insa cei dei la Peluza Sud nu sunt de acord cu acest lucru si au tinut sa lamureasca motivele pentru care nu vor ca echipa lui Gigi Becali sa joace meciurile acolo.

1. Mutarea la SUD a venit firesc, nu doar ca un schimb de generatii, ci motivata de o diferenta clara de gandire in ceea ce priveste modul de a trai viata de stadion, membrii Peluzei SUD pretuind independenta fata de club si modul liber de a gandi si actiona, neconstrans in niciun fel de interesele personajelor din loja.

Cum, dupa episodul Jan Pavel, se ajunsese din nou intr-o stare in care conducerea clubului dorea sa subjuge glasul suporterilor prin controlarea liderului de peluza si a liderilor unor grupuri, optiunea clara pentru cei ce doreau libertate a fost fondarea unei noi peluze, a unui nou drum. Aici apare Mustata, un personaj care nu este un stelist cu state vechi, aparut peste noapte si impus la carma Nordului de atunci.

2. Desi diferentele au fost de la inceput mari si nu am fost priviti cu ochi buni din start, conflictele au început cu adevarat sa apara dupa anul 2005. Aceste conflicte au aparut ca urmare a contestarii performantelor echipei pe alocuri, dar, mai ales, din cauza opozitiei clare pe care am afisat-o in nenumarate randuri la adresa conducerii clubului, lucru care afecta interesele financiare ale catorva lideri de la Nord.

Acesti lideri se foloseau de biletele, coregrafiile si deplasarile primite gratis sau achitate de catre conducere pentru a le vinde suporterilor si chiar membrilor grupurilor din Nord sau Sud la pret „normal“. Timp de mai mult de 15 ani, zeci de mii de bilete, sute de deplasari si coregrafii primite gratis au fost platite de catre suporterii de buna credinta unor bisnitari care au castigat milioane de lei de pe urma echipei pe care o „sustineau“.

In tot acest timp, Peluza Sud era interzisa in masa, refuzandu-i-se accesul pe stadion, dreptul de a cumpara bilete direct de la case si, nu in putine randuri, declarata ca element negativ direct de catre club catre Jandarmerie. Au fost mii de kilometri parcursi, zeci de mii de metri de materiale folosite pentru coregrafii si milioane de lei platiti DOAR DIN BANII NOSTRI pentru a fi langa echipa.

3. Circul facut in presa, in ultima perioada, de catre Mustata este un efort sustinut si repetat de a crea impresia „intoarcerii ultrasilor“ la echipa Fcsb, pentru a obtine, din nou, beneficiile prin care si-a castigat atata timp existenta. In realitate, toate preocuparile pentru echipa Fcsb inseamna pregatirea unei afaceri care se va face pe carca suporterilor obisnuiti, in mare parte veniti din afara Bucurestiului la stadion pentru a sustine echipa. Toate interviurile, modelul de business gandit de afaceristii stadioanelor, reintoarcerea „Peluzei NORD“, reunirea oamenilor „de bine“ precum Gigi, Meme cu Mustata si alti abonati la banii suporterilor, prin celebrele metode patentate de conducerea fcsb (minciuna si furtul de identitate) nu ne-ar afecta daca toate acestea nu ar avea legatură cu numele STEAUA BUCURESTI, un nume strain de ei, un nume pe care noi mereu il vom apara.

ASADAR, PELUZA SUD TRANSMITE SI NU VA MAI REPETA:

A. STEAUA BUCURESTI este echipa care are casa in GHENCEA, in complexul sportiv STEAUA.

B. NU VOM ACCEPTA ca o echipa, a carei conducere a incercat si incearca in continuare sa fure identitatea clubului, sa joace pe STADIONUL STEAUA.

C. PELUZA SUD STEAUA sussine clubul, nu invers.

D. VIATA ULTRA' snseamnă sacrificii, unitate, demnitate. Nu inseamna castiguri materiale, falsuri sau afacere.

Fiecare e liber sa sustina ce echipa vrea, sa faca ce afaceri vrea, dar nu mai folositi numele STEAUA, al stadionului din Ghencea sau cel al Peluzei SUD", se arata in comnunicatul celor de la Peluza Sud.