Imagini incredibile in Belarus surprinse la meciurile de fotbal.

Pana se da drumul la fotbalul mare, toata lumea e cu ochii pe Belarus. Cu public in tribune Dynamo Brest a batut-o pe Dynamo Minsk cu 2-1 in derbyul din tara lui Lukasenko. Jucatorii s-au imbratisat iar publicul nu a purtat masti exact ca in vremurile bune.

Tweet coronavirus fotbal Belarus Citeste si: