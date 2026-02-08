Echipa New England Patriots va înfrunta formaţia Seattle Seahawks în Super Bowl LX.

Este o revanşă a Super Bowl din 2015, pe care New England a câştigat-o cu 28-24 la University of Phoenix Stadium, cucerind al patrulea titlu.

Pe VOYO puteți urmări după miezul nopții o emisiune specială dedicată meciului care începe la 1:30. Pe Sport.ro veți avea toate informațiile în timp real despre show-ul din Statele Unite ale Americii.

Cine cântă în spectacolul din pauza Super Bowl

Spectacolul din pauză, care durează aproximativ 15 minute, va fi susţinut de superstarul puertorican Bad Bunny. Bad Bunny, pe numele său Benito Antonio Martínez Ocasio, a câştigat şase premii Grammy, 17 premii Latin Grammy, 16 premii Billboard Music Awards şi 54 premii Billboard Latin Music Awards, printre altele. Artistul latin de reggaeton va intra în istorie, deoarece va cânta exclusiv în limba spaniolă, ceea ce este o premieră pentru Super Bowl.

Cine e Bad Bunny, artistul care cântă în pauza Super Bowl

Rapperul este născut în Puerto Rico

Benito Antonio Martinez Ocasio (31 de ani), aka Bad Bunny, este născut în Vega Baja (Puerto Rico) și este supranumit "King of Latin Trap". A câștigat numeroase premii prestigioase, printre care Grammy Awards, Latin Grammy Awards, Billboard Music Awards și Lo Nuestro Awards.

A primit premiul Artist of the Year by Billboard în 2022 și a fost artistul cu cele mai multe ascultări pe Spotify, în 2020 și 2022. A participat la meciuri de wrestling (WrestleMania 37, Royal Rumble 2022, Backlash 2023, WWE 24/7 Championship) și a jucat în filme precum F9 (2021), Bullet Train (2022), Cassandro (2023), Caught Stealing (2025) și Happy Gilmore 2 (2025).

Printre melodiile sale celebre se numără "Soy Peor", "Ahora Me Llama", "Mia", "I Like It", "Afilando Los Cuchillos", "Ignorantes", "Yo Perreo Sola", "Dakiti", "La Noche de Anoche", "Yonaguni", "Volvi", "Where She Goes" sau "Pitorro de Coco" sau "El Club".

Cât costă biletele la Super Bowl

Preţul mediu pentru cele mai ieftine bilete pe StubHub este de aproximativ 6.652 de dolari, după aplicarea taxelor, dar poate creşte până la 63.099 de dolari.

Conform site-ului oficial Ticketmaster, preţurile medii de revânzare ale biletelor pentru Super Bowl variază între 4.000 şi 6.000 de dolari înainte de taxe.