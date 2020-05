Suporterii de la Dinamo vor si ei stadion nou! "Am da foc si stadionului din Stefan cel Mare daca am sti ca se construieste altul!" 

Dinamo a fost tinuta in viata de catre suporterii sai, insa acestia vor un nou stadion.

Dinamo a fost tinuta in viata de suporterii sai, dupa ce Ionut Negoita nu a mai bagat bani la echipa. Programul socios al suporterilor a ajutat la strangerea de bani pentru platirea salariilor si a licentei.

"Am salvat Dinamo cand am platit salariile pe luna decembrie, apoi am platit licenta. Nicolae Stanciu, Tucudean sau Dragos Grigore sunt implicati in programul socios de la Dinamo.", a spus Robert Thomas, reprezentant al Peluzei Catalin Hildan la Digi Sport.

Robert a vorbit despre momentul in care fanii dinamovisti au incendiat stadionul rivalei FCSB si a spus ca ar face asta si cu cel din Stefan cel Mare daca s-ar contrui altul nou. "Am da foc si stadionului din Stefan cel Mare daca am sti ca se construieste altul. Trebuia sa sarbatorim azi incendierea peluzei din Ghencea, dar am amanat pe 16 mai.", a adaugat acesta.

Desi zilele trecute s-a vorbit ca Ionut Negoita a bagat bani de la el pentru a plati salariile restante, Robert are propria varianta: "Ionut Negoita nu a platit de la el salariile de acum cateva zile. Banii erau veniti de la FRF si ce a mai ramas din ce am strans noi."

Dinamo a avut probleme cu obtinerea licentei si a trebuit sa plateasca 180 de mii de euro. fanii au facut rost de bani pentru a tine clubul in viata.