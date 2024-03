Iosif Damaschin (60 de ani), fostul atacant al Rapidului (1984-1991) și ulterior antrenor în cadrul centrului de copii și juniori al giuleștenilor, a preluat echipa feminină cu misiunea clară de a promova în Liga 1, fiind ajutat de Speranța Popescu. Patronul Dan Șucu și clubul de lângă Podul Grant oferă condiții foarte bune pentru nivelul actual și au la dispoziție unele dintre cele mai bune tinere jucătoare din România. În ultimul meci de campionat, Rapid a învins-o pe rivala Dinamo cu 7-1, deși nu a folosit titularele obișnuite.

"Viitorul arată bine la Rapid, avem multe jucătoare tinere de valoare"

"Suntem mulțumiți de rezultatul meciului cu Dinamo, mai ales că am folosit și câteva fete mai mici, nu neapărat prima garnitură. Știam cum va decurge jocul și am decis să le dăm șanse și fetelor mai mici, care vin din urmă. Cred că a fost un meci reușit. Viitorul arată bine la Rapid, avem multe jucătoare tinere de valoare. Avem unele fotbaliste foarte bune, care încă nu au dreptul să joace la senioare, trebuie să așteptăm un an sau doi ca să le permită regulamentul să fie promovate la prima echipă. Echipa feminină de la Rapid va fi și mai puternică în viitor.

Proiectul de la Rapid este unul serios. Cred că promovarea în Liga 2 nu mai poate fi pierdută. Nu știu ce fac alte cluburi importante din Liga 1, dar cred că vor fi nevoite să se implice serios. Acesta e trendul, trebuie să investească, chiar dacă nu sunt prea hotărâte. Noi avem multe fete la loturile naționale, numele care ar trebui urmărite și îmi vin acum în minte sunt Mădălina Popa, Alexia Ștefan, Mădălina Dodu.

"Domnul Șucu a înțeles importanța infrastructurii sportive"

La Rapid sunt condiții mult mai bune decât la alte echipe, în primul rând noi avem baza materială foarte bună. Domnul Șucu a înțeles importanța infrastructurii sportive și avem terenuri bune și multe de antrenament. Alte probleme pot fi rezolvate în timp, dar deocamdată avem cel mai important lucru. Avem baza de la care putem progresa.

Eu am fost 35 de ani antrenor de juniori la Rapid, acum am trecut la fotbal feminin. La băieți am trecut prin toate stadiile, de la copii, la juniori, la echipa a doua, dar acum e o nouă experiență. Atât pentru mine, cât și pentru fotbalul românesc. Pot spune că fetele sunt mai ascultătoare.

"Cred că există potențial mare în fotbalul feminin, româncele au un talent nativ"

Cred că există potențial mare în fotbalul feminin, româncele au un talent nativ. Dar trebuie să o luăm de jos, trebuie să facem selecții, să avem oameni care să caute fetele talentate, să le pregătim cum trebuie. Deocamdată nu sunt obișnuite să vină ca băieții la fotbal, nici părinții nu sunt... De obicei, doreau ca băiatul să ajungă fotbalist, fata o duceau la alt sport. Dar ușor-ușor schimbăm mentalitatea.

La noi în țară, deocamdată, doar Liga 1 e profesionistă. Am înțeles că acolo îți trebuie contract. Fetele de la noi sunt amatoare acum, dar noi vrem să ajungem în Liga 1. Fetele sunt eleve și studente, în mare parte, nu avem ceferiste (râde). Avem rapidiste, fetele iubesc acest club", a declarat Iosif Damaschin pentru Sport.ro.

Clasamentul Seriei 4 din Liga 3 Feminin:

1. FC Rapid 1923 București - 29 puncte

2. AFC Chindia Târgovişte - 18 puncte

3. FC Voluntari - 4 puncte

4. FC Dinamo 1948 București - 1 punct

Rezultatele înregistrate de Rapid Feminin în acest sezon (9 victorii din 9 meciuri / golaveraj 63-4):

16-0 FC Dinamo 1948 (16 septembrie 2023) / 9-0 Chindia Târgoviște (1 octombrie 2023) / 5-0 Concordia Chiajna (8 octombrie 2023) / 5-0 FC Voluntari (15 octombrie 2023) / 6-1 FC Dinamo 1948 (20 octombrie 2023) / 4-1 Concordia Chiajna (19 noiembrie 2023) / 5-1 FC Voluntari (26 noiembrie 2023) / 6-0 Chindia Târgoviște (2 decembrie 2023) / 7-1 FC Dinamo 1948 (3 martie 2024)

Foto - Gabriel Chirea