O noua bijuterie de stadion e gata sa rasara in Liga 1! Cand va fi gata si cat costa investitia: "Banii vin din Ungaria!"

Patronul celor de la Sepsi a anuntat cand va fi gata noul stadion.

Patronul celor de la Sepsi, Laszlo Dioszegi, a vorbit despre situatia noii arene care se se construieste la Sfantu Gheorghe. Acesta a spus ca arena va fi gata in luna mai a anului viitor, insa gazonul va fi montat in luna noiembrie a acestui an.

"Suta la suta nu o sa fie gata anul acesta, abia in mai o sa fie gata, anul viitor. Costa peste 20 de milioane de euro, stadionul, si inca vreo 4 milioane de euro complexul. O sa aiba 8400 de locuri. Banii sunt de la guvernul din Ungaria. In septembrie vrem sa punem gazonul, ca sa fie bine si el, sa nu se rupa. Sa aiba timp sa se prinda", a declarat Laszlo Dioszegi, la Digisport.