BREAKING NEWS: "M-a onorat propunerea!" Talpan, incantat de ideea ca noul stadion Steaua sa-i poarta numele! Ce a declarat

Stadionul din Gheneca e aproape gata, iar tot mai multe dispute apar in jurul acestuia.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, declara ca a fost onorat cand a auzit ca unii propun ca noul stadion din Ghencea sa-i poarta numele, insa crede totusi ca cel mai potrivit este ca arena sa se numeasca "Steaua Bucuresti".

"Eu sunt mandru de toate realizarile mele privind castigarea marcii Staua, a numelui Steaua, a palmaresului echipei de fotbal Steaua! Toate aceste victorii in justitie inseamna pentru Romania, pentru Clubul Sportiv al Armatei si pentru suporterii stelisti istoria clubului, dar inseamna si multa munca, nopti nedormite, stres, mii de ore de studiu, teama de a nu pierde ceva ce ne apartine noua si nu unei societtati comerciale infiintate in anul 2003.

Munca mea a contat foarte mult la reactivarea echipei de fotbal, la pornirea proiectului de construire a noului stadion si la readucerea suporterilor langa clubul Steaua.

In alta ordine de idei, m-a amuzat ca pe unii i-a suparat ideea ca noul stadion ar putea purta numele meu. Pe mine m-a flatat aceasta propunere. Insa, in opinia mea, acest stadion ar trebui sa poarte numele de Stadionul Steaua Bucuresti, pentru continuarea istoriei Clubului Sportiv al Armatei "Steaua Bucuresti", pentru pastrarea numelui si a marcii", a declarat Talpan, in exclusivitate pentru www.sport.ro.

De asemenea, juristul CSA spune ca a adus un aport imens in tot ceea ce inseamna realizarile clubului, inclusiv construirea stadionului. El mai precizeaza ca nu e intr-un razboi personal cu FCSB, dar pune foarte mult suflet in ceea ce face si uneori este perceput gresit.

"Ca vor sau nu, multi din aceasta tara, si eu am pus temelia acestui stadion, "am construit" cu fiecare dosar castigat, o peluza a stadionului Steaua si, chiar daca nu se va numi Talpan, pentru suporterii stelisti, pentru cei care iubesc STEAUA si istoria ei, pentru cei care ma cunosc mai mult sau mai putin, si cei care stiu cat de multe sacrificii am facut pentru Steaua, acest stadion va purta mereu in sufletul lor, numele meu, Florin Taplan.

Concluzionand, este absurd ca cineva sa creada ca acest "razboi" cu FCSB este al meu personal! Este adevarat ca pun foarte mult suflet in tot ceea ce fac pentru Clubul Sportiv al Armatei, deoarece acest club este o parte din munca so viata mea, dar nu este un razboi personal", a explicat Talpan.