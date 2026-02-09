Rapperul latino-american a intrat în istorie drept autorul primului album în limba spaniolă care a câștigat un premiu Grammy pentru ”Albumul Anului”.

Bad Bunny nu a fost plătit pentru show-ul de la pauza Super Bowl 2026

Totuși, există un detaliu neștiut în legătură cu spectacolul de la pauza Super Bowl.

Bad Bunny, Lady Gaga și Ricky Martin nu au fost plătiți pentru show-ul așteptat de milioane de oameni. Acesta nu este însă un lucru inedit. Nici în edițiile anterioare artiștii nu au fost plătiți.

Motivul a fost explicat de purtătorul de cuvânt NFL, Joanna Hunter, în urmă cu câțiva ani: ”Nu plătim artiștii! Suportăm costurile producției”, spunea aceasta în 2016 pentru Forbes.

Totuși, chiar dacă Bad Bunny nu va fi plătit pentru reprezentația sa, cu siguranță, încasările sale vor spori având în vedere că actul artistic este urmărit de milioane de persoane din întreaga lume.

În 2025, show-ul lui Kendrick Lamar a fost urmărit de 133,5 milioane de oameni, iar după prestația de la Super Bowl, cifrele sale de pe platformele de streaming au crescut cu 157%.

VIDEO Show-ul de la pauza Super Bowl 2026