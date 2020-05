Mascotele vii vor fi interzise pe stadionele din Germania. “Attila The Eagle e trist si se simte singur!”

Vulturul lui Eintracht Frankfurt si tapul lui FC Koln au primit o veste proasta: nu vor putea participa la meciuri dupa reluarea competitiilor.

Dupa competitii intrerupte, oameni de fotbal infectati, jucatori, antrenori si angajati trimisi in somaj tehnic, dificultati financiare si probleme logistice pentru cluburi, coronavirusul mai face cateva victime. Mascotele si ingrijitorii lor nu vor avea voie pe stadioane, in cele mai puternice campionate din Europa, odata cu reluarea meciurilor, ei nefiind personal considerat indispensabil. Presa germana a mers sa vada cum se descurca mascotele in perioada izolarii si a vorbit cu proprietarul lui Attila The Eagle. Vulturul survola tribunele de 51.000 de locuri ale Commerzbank Stadium, arena lui Eintracht Frankfurt, inaintea fiecarui meci de pe teren propriu, in timp ce spectatorii in aclamau frenetic.

Acum, Attila sta inchis in cusca si face doar zboruri de antrenament. In varsta de 16 ani, pasarea rapitoare nu a mai indeplinit ritualul de dinaintea meciurilor de la partida cu FC Basel, 0-3, in prima mansa a optimilor de finala ale Europa League, disputat pe 12 martie. dar chiar si atunci a stat doar pe manusa dresorului sau si nu a mai fost lasat sa isi ia zborul peste tribune, desi s-a jucat fara spectatori.

„Attila este obisnuit cu oamenii de la o varsta frageda, iar acum se simte singur si trist. In mod normal, eram angajati de fancluburi, la competitii de juniori si chiar nunti, dar acum a trebuit sa stam in izolare din cauza coronavirusului. E o pierdere financiara majora, dar cel mai greu a fost ca i-am sarbatorit implinirea a 16 ani acasa, fara fanii lui Eintracht alaturi. Ei ne-au intrebat daca pot dona pentru hrana lui Attila, asa ca i-am aprins o lumanare, i-am dat sa manance un porumbel si i-am daruit o jucarie, un elefant de piele. L-a sfasiat in trei zile, probabil de frustrare ca sta inchis in cusca”, a spus Norbert Lawitschka, ingrijitorul vulturului.

Attila nu e singura mascota vie din Bundesliga. Un tap, Hennes VIII, face turul stadionului la fiecare meci al lui FC Koln. De asemenea, in campionatele europene, alte mascote celebre sunt vulturii Olimpia (Lazio), Vitoria (Benfica), Kayla (Crystal Palace) si Fortuna (Ludogoret Razgrad), in timp ce in SUA se folosesc mascote vii de la lei, caini si cai la vulturi si corbi. In trecut, Dinamo si Craiova au prezentat pe stadion caini pitbull si lei vii, cu fulare legate la gat, aceste animale fiind mascotele cluburilor.