Disputa pe tema stadionului din Ghencea continua! Duckadam iese la atac: "Armata face parte din Romania si banii nu au fost ai armatei! Stadioanele sunt pentru public"

Talpan declara ca doar CSA Steaua (Liga 4) va juca pe noua arena din Ghencea.

Cu cat finalizarea construtiei noului stadion este mai aproape, cu atat apare din ce in ce mai multe polemici cu privire la dreptul echipelor de a juca acolo. Juristul CSA Steaua spune ca FCSB nu va avea acces, in timp ce ministrul Sportului a declarat ca oricine poate juca acolo, daca se va plati chirie.

Este parerea si lui Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, care spune ca Armata nu a platit pentru stadion, asa ca acesta ar trebui deschis catre oricine.

"Eu nu mai inteleg nimic. Ministrul Sportului spune ca poate sa joace pe stadionul Ghencea orice echipa care plateste chiria. Comandantul si Talpan spun ca nu lasa pe FCSB. Pe mine nu ma intereaza daca lasa sau nu pe FCSB.

Eu intotdeauna am pus problema ca acest stadion trebuie sa produca ca sa se intretina. Ca joaca FCSB, Voluntariul, Clinceniul, nu are importanta. Eu am spus ca FCSB poate plati acea chirie, ceea ce nu pot sa spun despre Voluntari sau Clinceni. Si atunci cine va juca pe el? Asta era intrebarea.

Nu intru in polemica cu nimeni. Acest stradion, daca nu il intretii, se degradeaza. Nu stiu daca ministerul e dispus sa plateasca 3 milioane pe an fara sa ai activitate pe acest stadion. Armata face parte din Romania si nu au fost banii armatei. Adica Armata nu a renuntat la avioane de vanatoare pentru a face stadioane. Adica stadioanele sunt pentru public.

E clar ca e ura. Nu fata de FCSB. Clar e o disputa intre Gigi Becali si alte personaje din partea cealalta. Asta e problema lor. Eu cred ca ar trebui sa depasim anumite probleme. Atunci ce facem? Nu ne mai place Negoita, dar totusi mai baga niste bani? Ca am vazut ca asa procedat, a mai platit niste salarii. Deci trebuie sa trecem peste niste chestiuni care nu ne plac", a spus Duckadam, la Digi Sport.