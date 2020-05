Se contureaza un NOU SUPER STADION in Liga 1! "A fost finalizat unul dintre cele mai moderne si mai frumoase stadioane!"

Sepsi va avea parte de un nou stadion pe care sa isi dispute meciurile.

Sepsi Sfantu Gheorghe va beneficia de unul dintre cele mai moderne stadioane din tara, cel putin asa sustine clubul.

Desi conducerea de la Sfantu Gheorghe spera sa termine constructia in acest an, pandemia de coronavirus a afectat si a intarziat lucrarile, iar o inaugurare poate avea loc in 2021.

Pe pagina de Facebook a clubului au aparut imagini spectaculoase cu noua constructie, iar suporterii lui Sepsi sunt incantati. Noua arena va putea gazdui 8 mii de oameni.

"Chiar daca intr-un ritm mai moderat, continua lucrarile contractate in asa fel incat anul viitor sa putem anunta cu mandrie: a fost finalizat unul dintre cele mai moderne si mai frumoase stadioanedin tara. Hajra Sepsi OSK! Hai Sepsi OSK.", a fost mesajul postat pe pagina de Facebook.

Sepsi este pe locul 2 in play out, cu 19 puncte, la 5 puncte de liderul Viitorul Constanta si la 5 puncte de zona retrogradarii.