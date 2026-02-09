De la concerte și half-time show, până la vedetele prezente în tribune, Super Bowl 2026 a produs imagini de colecție, demne de pus în ramă. Sport.ro vi le prezintă în galeria de mai jos.

New England Patriots și Seattle Seahawks s-au întâlnit în Super Bowl LX într-un duel de foc, care a oferit nu doar un meci intens, ci și un show memorabil.

SHOW TOTAL la Super Bowl 2026! Cât s-a terminat Seattle Seahawks - New England Patriots (EXCLUSIV pe VOYO)

Donald Trump a dat de pământ cu show-ul de la pauza Super Bowl: ”Absolut îngrozitor! Dansurile sunt dezgustătoare!”

New England Patriots - Seattle Seahawks 13-29

Seattle Seahawks au controlat partida încă din primele minute și au condus fără drept de apel până în debutul sfertului al patrulea.

Jason Myers a fost omul-cheie al primei părți, reușind nu mai puțin de patru field goal-uri în primele trei sferturi, care au dus scorul la 12-0 pentru Seahawks.

Sfertul patru a fost mult mai spectaculos. Patriots au reușit să marcheze două touchdown-uri, dar Seattle a răspuns imediat, inclusiv printr-un touchdown defensiv, care a tăiat orice speranță de revenire. Meciul s-a încheiat cu scorul de 29-13 pentru Seahawks, care și-au adjudecat Super Bowl LX.