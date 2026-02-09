GALERIE FOTO De pus în ramă! Acestea sunt cele mai tari imagini de la Super Bowl 2026

De pus în ramă! Acestea sunt cele mai tari imagini de la Super Bowl 2026
Super Bowl 2026 a putut fi urmărit live și în exclusivitate pe VOYO, iar pe Sport.ro fanii au avut acces în timp real la toate informațiile despre desfășurarea meciului și spectacolul din jurul celui mai mare eveniment sportiv al anului.

New England Patriotssuper bowl 2026Seattle Seahawks
New England Patriots și Seattle Seahawks s-au întâlnit în Super Bowl LX într-un duel de foc, care a oferit nu doar un meci intens, ci și un show memorabil. 

De la concerte și half-time show, până la vedetele prezente în tribune, Super Bowl 2026 a produs imagini de colecție, demne de pus în ramă. Sport.ro vi le prezintă în galeria de mai jos.

New England Patriots - Seattle Seahawks 13-29

Seattle Seahawks au controlat partida încă din primele minute și au condus fără drept de apel până în debutul sfertului al patrulea. 

Jason Myers a fost omul-cheie al primei părți, reușind nu mai puțin de patru field goal-uri în primele trei sferturi, care au dus scorul la 12-0 pentru Seahawks.

Sfertul patru a fost mult mai spectaculos. Patriots au reușit să marcheze două touchdown-uri, dar Seattle a răspuns imediat, inclusiv printr-un touchdown defensiv, care a tăiat orice speranță de revenire. Meciul s-a încheiat cu scorul de 29-13 pentru Seahawks, care și-au adjudecat Super Bowl LX.

