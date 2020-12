Dinamo, bazarul pentru rivalele din Liga 1! FCSB, CFR Cluj, Craiova, Astra si Botosani vor sa dezintegreze lotul "cainilor"

Cei mai importanti jucatori ai lui Dinamo pot deveni liber de contract in maximum o luna de zile.

Dinamo este aproape sa piarda mai mult de jumatate din lotul de jucatori, daca patronul Pablo Cortacero nu va plati salariile restante la inceputul lunii ianuarie 2021. La inceputul anului viitor, jucatorii straini isi pot depuse direct memorii la FIFA si pot fi legitimati fara probleme de alte cluburi, in timp ce fotbalistii romani se pot adresa instantelor sportive din cadrul FRF, urmand sa fie declarati liberi de contract in cel mai scurt timp posibil.

Mai multe cluburi din Liga 1 vor sa profite de jena financiara a "cainilor" pentru a-si intari loturile cu jucatori valorosi si liberi de contract. Astfel, pe langa numeroase oferte din strainatate pentru jucatorii lui Dinamo, FCSB ar fi interesata de Aleix Garcia si Juan Camara, CFR Cluj ii curteaza pe Paul Anton, Ricardo Grigore si Diego Fabbrini, in timp ce Craiova ar fi interesata de Deian Sorescu, Ante Puljici, Tomas Mejias si Juan Camara. De asemenea, Astra Giurgiu, care e la doar patru puncte de ultimul loc care duce in play-off, ii are pe lista sa pentru mercato pe Andrei Radu, Marco Ehmann, Vlad Achim si Adam Nemec, iar FC Botosani i-ar dori pe Fabbrini si Janusz Gol. Borja Valle, care este dorit in Spania de Oviedo, Zaragoza si Tenerife, dar nu a semnat inca, ar putea sa se intoarca in Romania la CFR Cluj sau la Craiova.