Champions League, cea mai tare competiție intercluburi din lume, se reia din această seară cu primele partide eliminatorii după încheierea meciurilor din grupa extinsă de 36.
- Toate meciurile din această seară de Champions League se văd în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Vinicius a refuzat să mai joace! Scandal monstruos în Champions League
La momentul redactării articolului Real Madrid o conduce cu 1-0 pe Benfica la Lisabona, grație unui gol superb marcat de Vinicius în minutul 50.
Imediat după reușita brazilianului, a urmat un episod rar văzut în fotbal.
Vinicius a pretinde că a fost jignit de Prestianni și a mers la arbitru să îl informeze. Brazilianul a fost deranjat de felul în care a fost gestionat de centralul Letexier și s-a așezat pe bancă, transmițând astfel că nu mai vrea să joace până nu este eliminat atacantul lui Benfica.