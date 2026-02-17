Champions League, cea mai tare competiție intercluburi din lume, se reia din această seară cu primele partide eliminatorii după încheierea meciurilor din grupa extinsă de 36.

Toate meciurile din această seară de Champions League se văd în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Vinicius a refuzat să mai joace! Scandal monstruos în Champions League

La momentul redactării articolului Real Madrid o conduce cu 1-0 pe Benfica la Lisabona, grație unui gol superb marcat de Vinicius în minutul 50.

Imediat după reușita brazilianului, a urmat un episod rar văzut în fotbal.

Vinicius a pretinde că a fost jignit de Prestianni și a mers la arbitru să îl informeze. Brazilianul a fost deranjat de felul în care a fost gestionat de centralul Letexier și s-a așezat pe bancă, transmițând astfel că nu mai vrea să joace până nu este eliminat atacantul lui Benfica.