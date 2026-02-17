Atacantul, ajuns la 37 de ani, are în continuare cifre impresionante, chiar dacă în sezonul precedent a fost mult mai ”productiv” la echipa sa de club. După ce s-a zvonit că Barcelona ar fi gata să-i ofere un nou contract, acum se pare că șefii blaugrana sunt gata de despărțire.

Și Lewandowski simte că este momentul pentru o nouă provocare în cariera sa. Nu dulce lipsă de oferte, fiind ”ademenit” atât în Arabia Saudită, cât și în Major League Soccer, campionatul Statelor Unite ale Americii.

Răsturnare de situație în cazul lui Robert Lewandowski: ”Decizia a fost luată”

Sunt oferte și din Europa pentru atacantul Barcelonei. Pe lista echipelor interesate ar fi și Atletico Madrid, echipa pregătită de Diego Simeone.

”Următoarea vară va duce la plecarea sa. Surse din club anunță că decizia a fost deja luată.

(...)

Sunt discuții cu AC Milan, Atltetico Madrid sau Fenerbahce. Piața e activă, dar el rămâne tăcut”, scrie Fichajes.net.

De la sosirea pe Camp Nou în iulie 2022, Lewandowski a adunat 176 de meciuri, 114 goluri și 23 de pase decisive. Alături de Barcelona a cucerit șase trofee: La Liga (2022–23, 2024–25), Cupa Regelui (2024–25) și Supercupa Spaniei (2023, 2025, 2026).

Cifrele lui Robert Lewandowski: