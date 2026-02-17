Oltenii au profitat de pasul greșit făcut de Rapid (1-3 cu Farul, la Constanța) și s-au distanțat la patru puncte de gruparea giuleșteană, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Dinamo a rămas ”în ceafa” Universității Craiova, la un singur punct, după succesul cu Unirea Slobozia, 1-0.

În urma acestei etape, Craiova rămâne favorită la titlu în opinia bookmakerilor. Schimbarea s-a făcut la favorita cu numărul doi, unde Rapid i-a ”cedat” locul lui Dinamo.

A patra favorită rămâne, în continuare, FCSB, chiar dacă echipa lui Gigi Becali tremură serios pentru calificarea în ”TOP 6” la finele sezonului regulat.

Favoritele la titlu din Superligă, în opinia bookmakerilor:

Universitatea Craiova - 3.25

Dinamo București - 3.75

Rapid București - 4.50

FCSB - 7

CFR Cluj - 10

FC Botoșani - 25

Universitatea Cluj - 30

FC Argeș - 50

Gigi Becali: ”E greu să te bați cu Craiova”

După meciul de pe ”Ion Oblemenco”, Gigi Becali s-a resemnat și a recunoscut superioritatea echipei din Bănie.

„E greu să te bați cu Craiova, e cea mai puternică, de departe. S-a văzut la dueluri. Chiar și fundașii ăia centrali care sunt rudimentari sunt foarte puternici.

Am avut o ocazie a lui Bîrligea, cu capul, dar nu poți avea pretenții, pentru că au fost mult mai buni. Am avut o ocazie când s-au retras ei. Nu are rost să discutăm de ceva, nici de arbitraj. Luptăm până la ultima picătură”, a spus Becali, la Prima Sport.