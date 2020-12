Borja Valle nu duce lipsa de oferte dupa despartirea de Dinamo! Mijlocasul spaniol, pe lista mai multor cluburi din Spania

Borja Valle si-a reziliat contractul cu Dinamo din cauza problemelor financiare de la echipa.

Mijlocasul spaniol a avut evolutii extrem de apreciate in tricoul alb-rosu, reusind sa marcheze 5 goluri si sa ofere si un assist in 10 meciuri jucate.

Totodata, fotbalistul de 28 de ani a reusit unul dintre cele mai frumoase goluri din acest an in Liga 1, marcand de la jumatatea terenului in meciul cu FC Botosani, terminat la egalitate, scor 1-1.

Jocurile foarte bune facute la Dinamo l-au adus pe Valle in atentia mai multor echipe din Segunda Division.

Fostul fotbalist de la Oviedo, Ponferradina, Deportivo la Coruna sau Elche, printre altele, este dorit acum de ocupanta pozitiei a 16-a din Segunda, Tenerife, dupa cum informeaza publicatia locala Cope Tenerife.

Pe langa echipa din Insulele Canare, de Borja Valle se mai intereseaza si alte cluburi din liga secunda spaniola, precum Oviedo sau Real Zaragoza.