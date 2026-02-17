OUT! Pep Guardiola e gata să renunțe la un jucător de la Manchester City

OUT! Pep Guardiola e gata să renunțe la un jucător de la Manchester City
James TraffordManchester CityPep Guardiola
James Trafford (23 de ani), portarul celor de la Manchester City, ar putea pleca de la echipă în vară pentru a prinde mai multe minute la cel mai înalt nivel. Goalkeeper-ul a fost trimis în teren în 11 partide până acum, majoritatea la începutul acestui sezon, înainte de transferul lui Gianluigi Donnarumma la fosta campioană a Angliei.

James Trafford e aproape de plecarea de la Manchester City

Acum, Manchester City ar vrea să-l trimită sub formă de împrumut la o altă echipă, chiar dacă există și opțiunea unui transfer definitiv, scrie TEAMtalk. Trafford nu duce lipsă de oferte și are deja ”pe masă” trei propuneri.

Leeds United, Aston Villa și Newcastle urmăresc atent situația portarului britanic. Dintre cele trei, un transfer pe ”Villa Park” ar putea părea tentant, în contextul în care echipa lui Unai Emery are șanse mari să joace în UEFA Champions League în sezonul următor.

Trafford este crescut e Manchester City, iar până acum a mai fost împrumutat la echipe precum Accrington și Bolton. Burnley l-a transferat definitiv în 2023, pentru 17,3 milioane de euro, iar apoi s-a întors pe Etihad Stadium doi ani mai târziu, pentru 31,2 milioane de euro.

Manchester City se luptă pentru titlu în Premier League

Până la perioada de mercato in vară, Manchester City speră în continuare să ”detroneze” liderul Arsenal din Premier League. Echipa lui Pep Guardiola are 53 de puncte și este la patru puncte de ”tunari”, după 26 de runde.

Pentru City urmează meciul cu Newcastle de pe teren propriu, în timp ce Arsenal se va duela cu ultima clasată, Wolverhampton.

