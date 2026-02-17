OUT! Pep Guardiola e gata să renunțe la un jucător de la Manchester City

James Trafford (23 de ani), portarul celor de la Manchester City, ar putea pleca de la echipă în vară pentru a prinde mai multe minute la cel mai înalt nivel. Goalkeeper-ul a fost trimis în teren în 11 partide până acum, majoritatea la începutul acestui sezon, înainte de transferul lui Gianluigi Donnarumma la fosta campioană a Angliei.

James Trafford e aproape de plecarea de la Manchester City

Acum, Manchester City ar vrea să-l trimită sub formă de împrumut la o altă echipă, chiar dacă există și opțiunea unui transfer definitiv, scrie TEAMtalk. Trafford nu duce lipsă de oferte și are deja ”pe masă” trei propuneri.

Leeds United, Aston Villa și Newcastle urmăresc atent situația portarului britanic. Dintre cele trei, un transfer pe ”Villa Park” ar putea părea tentant, în contextul în care echipa lui Unai Emery are șanse mari să joace în UEFA Champions League în sezonul următor.