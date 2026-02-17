Federico Valverde a reacționat după victoria și a vorbit în principal despre incidental petrecut în repriza secundă.

Federico Valverde: ”Dacă îți acoperi gura ca să spui ceva, înseamnă că ceea ce spui e greșit!”

Extrema celor de la Benfica, Prestianni, i-a adresat cuvinte rasiste lui Vinicius, care a refuzat să continue jocul, motiv pentru care Francois Letexier a fost nevoit să activeze protocolul anti-rasism.

Valverde a criticat gestul făcut de jucătorul de la Benfica și a ținut să îl felicite pe fotbalistul brazilian pentru faptul că a rămas tare pe poziții.

”Nu știm cu siguranță, dar conform tuturor colegilor care erau prin preajmă, Prestianni a spus ceva urât care nu ar fi trebuit spus. Luptăm pentru asta de mult timp, Vini a luptat pentru asta, și dacă astfel de lucruri continuă să se întâmple, e păcat că nicio cameră nu a înregistrat... Dacă îți acoperi gura ca să spui ceva, înseamnă că ceea ce spui e greșit. E păcat. Sunt mândru de colegii care l-au apărat pe Vini și mândru de Vini că a continuat.

Este foarte grav, s-a întâmplat de multe ori deja, și în acest moment cred că ieșirea de pe teren nu este o opțiune pe care spectacolul fotbalistic ar vrea-o, dar există o persoană care a stricat spectacolul. Au spus tot felul de lucruri pe tot parcursul meciului și nu a existat nicio cameră care să surprindă asta.

Trebuie să ne concentrăm pe jocul pe care l-am făcut, pe evoluțiile lui Vini și Kylian, ne-au ajutat mult în defensivă, și plecăm cu un rezultat bun. Dacă toți alergăm puțin mai mult pentru a presa și a recupera cât mai repede, este mult mai ușor, ai mai multă energie și ești mai aproape de zona adversarului”, a spus Federico Valverde.