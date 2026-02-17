Imediat după ce Vinicius a înscris golul lui Real Madrid, în minutul 50, atacantul brazilian a avut un schimb de replici cu Gianluca Prestianni, care s-a enervat când a văzut modul în care a sărbătorit reușita jucătorul de la Real Madrid.

Jucătorul celor de la Benfica și-a tras tricoul peste gură și a avut niște remarci rasiste la adresa lui Vinicius Junior, moment în care brazilianul s-a enervat și a țâșnit la arbitrul Francois Letexier pentru a-l pârî pe adversarul său.

Imediat Letexier și-a încrucișat brațele într-un ”X” și a oprit jocul timp de zece minute. Dar ce înseamnă ”X”-ul făcut de Letexier. Acel semn indică activarea protocolului anti-rasism al UEFA.

Concret, UEFA urmează trei pași în cazul unor probleme de rasism. Mai întâi, arbitrii opresc temporar partida, moment în care se face și un anunț la stația de amplificare a stadionului. Dacă incidentele continuă, arbitrul trimite cele două echipe la vestiare. În final, dacă nici acest lucru nu funcționează, arbitrul abandonează definitiv partida.