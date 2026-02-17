Vinicius a marcat unicul gol al partidei, în minutul 50, iar apoi a avut un schimb de replici cu Gianluca Prestianni, care s-a enervat când a văzut modul în care a sărbătorit reușita jucătorul de la Real Madrid.

Benfica - Real Madrid 0-1 | Gestul făcut de Otamendi în fața lui Vinicius

Jucătorul celor de la Benfica și-a tras tricoul peste gură și l-ar fi jignit pe Vinicius, moment în care brazilianul s-a enervat și a țâșnit la arbitrul Francois Letexier pentru a-l reclama pe adversarul său.

După ce meciul a fost oprit preț de câteva minute bune, Vinicius a mai avut câteva schimburi de replici și cu alți adversari. Experimentatul Nicolas Otamendi (38 de ani) i-a dat o replică adversarului său chiar pe teren, arătându-i un tatuaj cu trofeul Cupei Mondiale.

Nicolas Otamendi a fost titular incontestabil la naționala Argentinei la ultimul Mondial, cel din Qatar, în care Leo Messi & Co. au reușit să câștige trofeul după o finală de poveste cu Franța. Brazilia rămâne, însă, cea mai titrată națională din istoria Cupei Mondială, cu cinci trofee, chiar dacă nu s-a mai impus din 2002.