GALERIE FOTO Va face înconjurul lumii! Gestul făcut de Otamendi în fața lui Vinicius

Va face înconjurul lumii! Gestul făcut de Otamendi în fața lui Vinicius Liga Campionilor
Meciul dintre Benfica și Real Madrid s-a încheiat cu scorul de 0-1.

Nicolas OtamendiViniciusReal Madridbenfica - real madrid
Vinicius a marcat unicul gol al partidei, în minutul 50, iar apoi a avut un schimb de replici cu Gianluca Prestianni, care s-a enervat când a văzut modul în care a sărbătorit reușita jucătorul de la Real Madrid.

Benfica - Real Madrid 0-1 | Gestul făcut de Otamendi în fața lui Vinicius

Jucătorul celor de la Benfica și-a tras tricoul peste gură și l-ar fi jignit pe Vinicius, moment în care brazilianul s-a enervat și a țâșnit la arbitrul Francois Letexier pentru a-l reclama pe adversarul său. 

După ce meciul a fost oprit preț de câteva minute bune, Vinicius a mai avut câteva schimburi de replici și cu alți adversari. Experimentatul Nicolas Otamendi (38 de ani) i-a dat o replică adversarului său chiar pe teren, arătându-i un tatuaj cu trofeul Cupei Mondiale.

Nicolas Otamendi a fost titular incontestabil la naționala Argentinei la ultimul Mondial, cel din Qatar, în care Leo Messi & Co. au reușit să câștige trofeul după o finală de poveste cu Franța. Brazilia rămâne, însă, cea mai titrată națională din istoria Cupei Mondială, cu cinci trofee, chiar dacă nu s-a mai impus din 2002.

Benfica - Real Madrid 0-1. Echipele de start:

  • Benfica: Trubin - Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl - Schjelderup, Aursnes, Barreiro - Silva, Prestianni, Pavlidis
  • Rezerve: Bah, Barrenechea, Bruma, Cabral, Ferreira, Ivanovic, Lopes, Lukebakio, Manu, Rios, Silva, Sudakov
  • Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouameni, Camavinga - Guler, Mbappe, Vinicius
  • Rezerve: Alaba, Carvajal, Ceballos, Cestero, Diaz, F. Garcia, G. Garcia, Lunin, Mastantuono, Martinez, Mendy, Pitarch
