Diferente mari intre echipele din Liga 1. "Noi platim tot lotul cu 80.000 de euro pe luna. Trei jucatori de la Dinamo iau peste 100.000" 

Poli Iasi se lupta sa acopere cei 10.000 de euro pe luna necesari pentru testele de coronavirus si conducatorii sai se uita cu uimire la alte echipe din Liga 1, unde remuneratiile catorva jucatori depaseste echivalentul fondului total de salarii al iesenilor.

"Incercam sa echilibram bugetul. Vrem sa ne asezam din punct de vedere financiar, dar si sportiv, pentru ca avem un antrenor nou si destul de multi jucatori noi. Au fost niste infrangeri la scoruri mai mari, dar incercam sa schimbam filosofia, sa jucam un fotbal ofensiv si placut. Am avut si multi jucatori accidentati si infectati cu Covid-19. Se simte daca iti lipsesc 1-2 jucatori, iar noi am avut 7-8, asa ca nu toate rezultatele sunt concludente. Noi stim ca Iasiul va fi o echipa frumoasa si nebuna in Liga 1. Insa, locul in Liga 1 in acest sezon va fi decis de bugete, mai mult ca niciodata, si de modul in care cluburile vor reusi sa se adapteze la noile cheltuieli si la coronavirus.

Efortul financiar e considerabil. Mie mi se pare fabulos proiectul de la Dinamo. Doar trei salarii ale celor mai bine platiti jucatori ai lor, precum Anton, Valle si Garcia, depasesc cu mult totalul bugetului nostru de salarii. Noi avem sub 80.000 de euro bugetul total lunar de salarii, in timp ce la Dinamo se vorbeste de jucatori care ar avea fiecare 30-35.000 de euro pe luna. Noi am incercat sa luam jucatori buni prin raportul pret-calitate si sa scadem din cheltuieli", a spus Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli Iasi, pentru www.sport.ro.

IN FIECARE LUNA, POLI IASI CHELTUIE 10.000 DE EURO PENTRU TESTELE COVID. SE TESTEAZA SI COPIII DE MINGE

Oficialul iesean spune ca clubul sau putea cheltui mai putin pentru indeplinirea normelor din protocolul destinat echipelor din Liga 1, dar ca infectarile aparute au produs o prudenta si o cheltuiala mai mari. "Poli Iasi cheltuie 8-10.000 de euro pe luna doar pentru testele Covid-19. Ar fi posibil sa iesim mai ieftin, daca am urma doar ce e trecut in protocolul medical, dar preferam cateodata sa supratestam. In mod normal, trebuie sa testam la doua saptamani, dar am mai testat si la o saptamana, daca am avut cazuri noi de infectare. Am facut teste si juniorilor chemati la antrenamente, copiilor de mingi, tuturor membrilor staff-ului, celor de la birouri, pentru ca am cheltui apoi mai mult si am pierde din punct de vedere sportiv, daca ne zgarcim la testare. Nu am avut cazuri grave, de terapie intensiva si ventilare mecanica, am avut noroc doar de cazuri asimptomatice. Acum sunt Frasinescu si Mensah, doi jucatori importanti, care sper sa iasa negativi la testul de maine.

Maine avem testarile pentru coronavirus si am niste emotii de innebunesc! Eu cred ca am control destul de bine pandemia, pana am luat si cativa juniori la antrenamentele echipei mari. Erau testati, dar nu stiu ce s-a intamplat. Nu cred ca sunt mai putin responsabili, dar poate ei mai vin la antrenament cu tramvaiul, se mai duc la scoala... E foarte greu pentru toata lumea sa gestioneze situatia, clar nu mai e ca inainte. Eu cred ca poti sa incerci sa te protejezi, sa faci eforturi foarte mari, dar un control 100% asupra coronavirusului nu e posibil. Nu poti nici sa-i tii izolati pe fotbalisti luni de zile, in cantonament, s-au dus vremurile alea cu militaria. Cred ca ii distrugi psihic, daca ii tii in cantonament non-stop. Nici bazele noastre sportive nu ne ajuta foarte mult, pentru ca sunt destul de invechite, dar speram in lansarea unui vaccin cat mai curand", a conchis acesta.