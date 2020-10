Pablo Cortacero arunca BOMBA! "Totul e o minciuna! Vom prezenta o garantie de 19 milioane de euro!" Interventia sefului de la Dinamo dupa ce a fost acuzat de fani

Pablo Cortacero a venit cu noi lamuriri in ceea ce priveste situatia clubului Dinamo.

Lucrurile au degenerat la Dinamo in ultima perioada din cauza rezultatelor care intarzie sa vina. Mai mult, la clubul din Stefan cel Mare s-a speculat ca ar fi in continuare probleme financiare, iar fanii din PCH l-au atacat pe Cortacero.

Spaniolul a venit cu lamuriri cu privire la investitiile care vor fi facute la echipa si asigura ca vor prezenta o garantie de 19 milioane de euro:

"Totul e o minciuna, nu e nicio problema. Vom prezenta o garantie de 19 milioane de euro la finalul saptamanii, chiar daca nu pot calatori, o voi trimite si le voi inchide gura tuturor. Nu inteleg de ce trebuie sa se inventeze minciuni. Cum sa se spuna ca am disparut, cand eu vorbesc zilnic si tin legatura cu toti de la club?! Eu nu pot calatori acum pentru ca este totul inchis in Spania din cauza pandemiei, dar tin legatura zilnic cu Rufo, cu Cosmin, cu toti cei din conducerea clubului. Este o minciuna ca se spune ca e altcineva in spate.

Sunt foarte suparat ca nu da rezultate echipa pe care o avem, dar se creeaza o atmosfera foarte dificila si nu avem nevoie de asa ceva. Toata lumea imi trimite mesaje pe retelele sociale, dar le spun tuturor ca nu se intampla nimic, avem totusi un proiect pe cinci ani, un proiect de a face academia, de a pune toate lucrurile in ordine. Suntem aici doar de o luna totusi.

Eu nu am zis niciodata ca am virat 800 de mii de euro, nu stiu de unde a scos presa si asta. Ni se aduc prejudicii mari si ni se fac probleme, pentru ca toata lumea scrie ca cine e Pablo Cortacero, ca fondul de investitii s-a retras, daca doar el singur e investitor, daca nu e… Nu pot sa accept ca vor sa creeze un dezechilibru la club, nu stiu cine are intentii ascunse, ce oameni doresc sa ne faca rau, dar nu este adevarat tot ce se discuta.

Acum ne ocupam sa ne mutam si la birourile noi, vom face si o marire de capital de 10 milioane de euro, dar trebuie convocat un consiliu de administratie pentru asta si ramane acea scrisoare de garantie bancara a fondului de investitii pe care o vom prezenta, ca sa se vada ca avem capacitate economica si ca nu sunt probleme.

Intr-adevar, se transmite o senzatie foarte rea echipei si pot ingreuna situatia lotului, pot chiar sa traga in jos cu toate aceste informatii care apar si nu sunt adevarate. Intr-adevar, mai dureaza putin pentru ca aceste tranzactii bancare nu sunt asa de simple. Nu vin banii totusi din paradisuri fiscale sau din droguri, cum s-a mai discutat.

Eu nu am nimic de ascuns, nu e nicio problema. Am avut o intalnire cu avocatii, tocmai pentru a mai rezolva din aceste probleme. Vom aproba in urmatorul Consiliu de Administratie tot bugetul pentru sezonul 2020-2021 si am pregatit cu avocatii si acea scrisoare de garantie si totul se va lamuri, dar sunt niste pasi care trebuie urmati, nu se pot baga bani fara a urma aceste cai. In 10-15 zile, va trebui sa se realizeze aceasta marire de capital", a spus Pablo Cortacero, pentru Pro Sport.