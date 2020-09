EXCLUSIV | "Stim cu totii adevarul!" MM Stoica, reactie vehementa dupa cele patru schimbari facute de Gigi Becali la meciul cu Poli Iasi

FCSB a efectuat la meciul cu Poli Iasi patru schimbari in prima repriza.

FCSB era condusa de Poli Iasi cu 3-1 in minutul 22, iar acest lucru l-a determinat pe Gigi Becali sa intervina.

MM Stoica a primit un telefon imediat dupa golul lui Cristea, iar la cateva minute distanta au fost trimisi pe teren Bus, Tanase, Miron si Olaru.

Oficialul ros-albastrilor spune ca nu mai este niciun secret ca patronul se implica la echipa, insa asigura ca FCSB nu este singurul club din Romania la care se intampla astfel de lucruri.

"Sigur ca deciziile se iau consultand patronul, pentru ca altfel nu functioneaza niciun club. Ca unii au iesit si au spus ca fac asta si altii nu recunosc e cu totul altceva.

Noi care suntem in lumea fotbalului stim foarte bine ce se intampla la toate echipele. La noi nu exista autonomie pentru antrenori cum este in Premier League, unde antrenorul isi alege jucatorii.

Ca Gigi se implica, stim cu totii. Ce rost are sa vorbim mereu aceeasi chestie, incetati cu asta pentru ca stim toti! Si stiti asta, stim cu totii. Ce vreti sa urmariti pana la urma", a fost raspunsul lui MM Stoica, la Ora Exacta in Sport.

Mihai Stoica: "Gigi Becali a iesit negativ la fiecare test! Nu mai vrea sa vorbeasca in spatiul public"

Oficialul FCSB-ului a oferit si noi detalii din viata patronului, care nu a mai avut nicio reactie in ceea ce priveste echipa:

"Cand aveam etajul pe care il transformasem in spital la baza, intra acolo cu masca sau fara masca si fara nicio teama ca se poate infecta. Nu a avut niciodata vreo problema. S-a testat si a iesit negativ de fiecare data. Nu mai doreste sa vorbeasca in spatiul public niciodata. E o alegere personala, e calea pe care si-a ales-o si sunt convins ca asa va fi, ca nu va renunta la aceasta cala. Probabil ca voi fi eu mai activ, pentru ca in ultima vreme nu am vorbit. Chiar daca voi spune ce am de spus si voi fi jignit, nu voi mai raspunde cu jigniri. Am ajuns la varsta la care consider ca trebuie sa pun punct unui capitol in care am fost mai nervos", a mai spus MM Stoica.