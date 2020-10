Ultimatum pentru Contra?! "Daca pierdem si vineri e normal sa luam niste decizii!" Pablo Cortacero, noi detalii despre situatia de la Dinamo

Din articol Pablo Cortacero a lamurit situatia logo-ului DDB de pe tricouri

Pablo Cortacero a vorbit despre posibilitatea de a-l inlatura pe Cosmin Contra de la echipa.

Cortacero spune ca nu s-a gandit pana in acest moment sa il schimbe pe Cosmin Contra de la echipa, insa daca echipa va incasa o noua infrangere, lucrurile se vor schimba.

Dinamo primeste vizita Astre, vineri, de la 21:00, in runda a 9-a din Liga 1.

"Nici nu mi-a trecut prin cap deocamdata sa il schimb pe Contra cu antrenorul spaniol despre care s-a vorbit. Dar daca vom pierde si vineri e normal sa luam niste decizii, pentru ca sunt foarte suparat ca la ce echipa avem nu obtinem rezultate si atmosfera este stricata de tot ceea ce se discuta", a spus Pablo Cortacero, pentru Pro Sport.

Seful lui Dinamo spune ca a discutat cu suporterii despre inlaturarea logo-ului DDB de pe primele doua echipamente oficiale, iar aceasta decizie a fost luata pentru aducerea unor noi sponsori la echipa:

"In ceea ce priveste problema cu logo-ul DDB care nu mai e mentionat pe tricou, eu le-am scris celor din DDB, am stabilit cu ei ca al treilea echipament va avea trecut DDB, dar am stabilit ca primul si al doilea vor fi folosite pentru a pune sponsori, pentru a aduce bani la Dinamo.

Deci, asta nu e treaba lui Dorin, nu el a luat aceasta decizie, eu am discutat cu suporterii ca vom face asta, era ceva stabilit, nu vrea nimeni sa ii inlature", a mai spus Pablo Cortacero.

Dinamo este pe locul 14 in campionat, cu 5 puncte dupa primele 8 etape. "Cainii" au 4 infrangeri in ultimele 4 etape.