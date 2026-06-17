EXCLUSIV Fostul jucător de la FCSB a schimbat echipa: ”N-am putut să-l ținem”

Fostul jucător de la FCSB a schimbat echipa: ”N-am putut să-l ținem” Superliga
SPORT.RO
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Denis Haruț (27 de ani), fostul fundaș central de la FCSB, a semnat cu FC Voluntari după ce înțelegerea sa cu Sepsi a expirat.

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fc voluntaridenis harutSepsi OSKAttila Hadnagy
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Experimentatul fundaș a fost unul dintre jucătorii importanți ai celor de la Sepsi în sezonul 2025-2026, în care echipa din Sfântu Gheorghe a reușit promovarea după un singur sezon de ligă secundă.

Oficialii clubului covăsnean și-ar fi dorit ca Haruț să rămână și din sezonul următor, dar altă echipă l-a convins să semneze. FC Voluntari a oficializat deja mutarea prin intermediul rețelelor de socializare.

Denis Haruț a fost deja prezentat la Voluntari: ”N-am putut să-l ținem”

Attila Hadnagy, directorul general de la Sepsi, a dezvăluit motivele pentru care clubul său nu a putut continua colaborarea cu fundașul trecut pe la FCSB.

„Denis Haruț poate a ales să fie mai aproape de casă, nu știu, poate nici oferta noastră nu a fost ce ar fi vrut el să fie. Poate Voluntari a plusat, asta nu știu.

El a terminat pe 30 la noi, noi am renegociat cu el, poate n-am putut să-l ținem. Mergem înainte, a fost un jucător foarte bun, care ne-a ajutat mult. Să aibă baftă în continuare”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

În sezonul precedent, Haruț a bifat 21 de partide pentru cei de la Sepsi, în Liga 2 și Cupa României, reușind să marcheze și cinci goluri. Fundașul a lipsit în prima parte a sezonului, din cauza unei accidentări.

Cifrele lui Denis Haruț:

  • FC Botoșani: 68 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • FCSB: 60 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Sepsi: 49 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • ACS Poli: 38 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

FC Voluntari l-a prezentat pe Denis Haruț: ”Bine ai venit!”

”Bine ai venit, Denis Haruț!

FC Voluntari a ajuns la un acord cu căpitanul lui Sepsi OSK, Denis Haruț, care se alătură echipei înaintea noului sezon de SuperLiga.

În vârstă de 27 de ani, Denis este un jucător polivalent, care poate evolua atât în centrul defensivei, cât și în banda dreaptă sau la mijlocul terenului. De-a lungul carierei, a mai îmbrăcat tricourile formațiilor Poli Timișoara, FC Botoșani, FCSB sau Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Fost internațional de tineret al României U21, Denis are în palmares două titluri de campion în Superliga și o Supercupă a României cu FCSB.

Mult succes în tricoul FC Voluntari, Denis Haruț!”, se arată în comunicatul emis de FC Voluntari.

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