Experimentatul fundaș a fost unul dintre jucătorii importanți ai celor de la Sepsi în sezonul 2025-2026, în care echipa din Sfântu Gheorghe a reușit promovarea după un singur sezon de ligă secundă.

Oficialii clubului covăsnean și-ar fi dorit ca Haruț să rămână și din sezonul următor, dar altă echipă l-a convins să semneze. FC Voluntari a oficializat deja mutarea prin intermediul rețelelor de socializare.

Denis Haruț a fost deja prezentat la Voluntari: ”N-am putut să-l ținem”

Attila Hadnagy, directorul general de la Sepsi, a dezvăluit motivele pentru care clubul său nu a putut continua colaborarea cu fundașul trecut pe la FCSB.

„Denis Haruț poate a ales să fie mai aproape de casă, nu știu, poate nici oferta noastră nu a fost ce ar fi vrut el să fie. Poate Voluntari a plusat, asta nu știu.

El a terminat pe 30 la noi, noi am renegociat cu el, poate n-am putut să-l ținem. Mergem înainte, a fost un jucător foarte bun, care ne-a ajutat mult. Să aibă baftă în continuare”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

În sezonul precedent, Haruț a bifat 21 de partide pentru cei de la Sepsi, în Liga 2 și Cupa României, reușind să marcheze și cinci goluri. Fundașul a lipsit în prima parte a sezonului, din cauza unei accidentări.

Cifrele lui Denis Haruț: