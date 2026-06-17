Dinamo s-a înscris în Liga Campionilor!

EHF anunţă, miercuri, echipele înscrise în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor, între care se numără şi campioana Dinamo Bucureşti, cu loc garantat în competiţie. Tragerea la sorţi va avea loc în 26 iunie, la Viena.

Între cele 10 echipe cu loc garantat, în funcţie de rankingul continental (locurile 1-10), se află şi Dinamo Bucureşti. Alte 10 cluburi au cerut upgrade, în timp ce formaţia germană MT Melsungen se alătură în calitate de câştigătoare a European League. În total, 21 de echipe.

Alte şase formaţii se vor bate pentru cele trei locuri rămase disponibile, iar o decizie va fi luată de EHF, prin Comitetul Executiv. Decizia va fi anunţată în 22 iunie.

În sezonul 2026-2027, formatul Ligii Campionilor se extinde la 24 de echipe, cu şase grupe a câte patru. Tragerea la sorţi va avea loc în 26 iunie, la Viena, scrie news.ro

Extrema Andrii Akimenko şi-a prelungit contractul cu campioana Dinamo Bucureşti

Campioana Dinamo Bucureşti anunţă, miercuri, prelungirea contractului cu extrema dreaptă Andrii Akimenko. În vârstă de 32 de ani, handbalistul ucrainean şi-a prelungit înţelegerea cu Dinamo pentru sezonul viitor. El joacă la Dinamo Bucureşti din 2022.

Anterior, a evoluat în ţara natală, la ZTR Zaporojie, iar între 2020-2022 la formaţia KS Azoty Pulawy, din Polonia. Cu Dinamo a câştigat cinci titluri, în fiecare sezon de când joacă la campioana României, patru Cupe şi Supercupe.