Sergiu Hanca sare in apararea lui Contra! "Nu este un las, nu fuge atunci cand e greu! Trebuie sa ii faca sa inteleaga ca sunt la Dinamo!"

Un fost fotbalist de la Dinamo a sarit in apararea lui Cosmin Contra.

Sergiu Hanca a vorbit despre situatia in care se afla Dinamo in acest inceput de sezon. Mijlocasul, care a fost in trecut capitanul "cainilor rosii", a declarat ca este convins ca antrenorul Cosmin Contra va reusi sa puna echipa pe picioare.

"Tot anul au fost probleme cu banii la Dinamo. Pare un miracol ca lucrurile sa fie pozitive acolo. Din punct de vedere sportiv, dupa venirea lui Contra si a acestor jucatori, ma asteptam sa aiba rezultate mai bune. Daca stai sa te uiti, sunt jucatori buni, peste media Ligii 1, dar nu e de ajuns, trebuie sa arati asta pe teren, sa fii prezent si sa dai mai mult la un club precum Dinamo.

Degeaba joaca bine in unele meciuri, daca nu au rezultate. Nu joaca CV-ul, e posibil ca ei sa fi avut alta impresie despre acest campionat. Poate ca dupa aceste infrangeri, isi vor da seama ca lucrurile nu stau chiar asa cum au crezut.

Eu cred in valoarea lor, cred in capacitatea lui Cosmin Contra de a-i motiva si astept sa vad cum vor incepe sa urce in clasament. Contra e un tip ambitios, foarte devotat, nu e genul om las, care sa fuga atunci cand e greu. Cred ca va continua.

Daca pana acum a fost prietenul jucatorilor, eu cred ca se va schimba si va fi altfel pentru a-i face sa inteleaga ca sunt la Dinamo. Doar aceasta este calea", a declarat Sergiu Hanca, potrivit GSP.

Cosmin Contra este criticat de suporterii lui Dinamo, avand o singura victorie, o remiza si 4 infrangeri consecutive de la preluarea echipei.