Anamaria Prodan pune presiune pe investitorii spanioli de la Dinamo: "Daca nu isi pot permite, am eu doi prieteni in spate care isi doresc sa cumpere clubul"

Impresarul roman a vorbit despre situatia dificila de la Dinamo.

Inainte de a ajunge pe Arena Nationala, acolo unde Hermannstadt a fost umilita de FCSB cu 0-5, Anamaria Prodan a vorbit despre perioada grea de la Dinamo. Ea a sugerat in gluma ca are doi prieteni care sunt dispusi sa cumpere clubul daca spaniolii nu doresc sa investeasca. In momentul declaratiei, impresarul roman se afla in masina, iar pe locurile din spate erau 2 oameni necunoscuti despre care ea a spus ca sunt dispusi sa preia clubul Dinamo.

"Contra este nasul meu si este un moment firesc la Dinamo, nu se poate face peste noapte lumina. Acolo, sunt niste probleme. Jucatorii toti sunt foarte buni daca ii iei individual, dar spaniolii intotdeauna se acomodeaza foarte greu in Romania. De-asta, de multe ori, eu si partenerii mei ne orientam catre jucatorii portughezi.

Daca spaniolii (n.r. investitorii de la Dinamo) nu isi pot permite, am eu doi prieteni in spate (n.r. pe bancheta din spate a masinii) care isi doresc sa cumpere Dinamo”, a spus Anamaria Prodan, inaintea partidei de pe Arena Nationala.

Dinamo se afla pe locul 14 in clasament cu 5 puncte dupa 8 etape.