"Dinamo va trai! Falimentul era la un pas, dar inainte sa vina spaniolii!" Reactia oficialilor de la Dinamo dupa a patra infrangere consecutiva

Unul dintre oficialii lui Dinamo a vorbit despre ceea ce se intampla la echipa.

Presedintele Consiliului de Administratie al clubului a declarat ca antrenorul Cosmin Contra se bucura in continuare de sprijinul conducerii, in ciuda faptului ca Dinamo a fost invinsa in ultimele 4 etape din Liga 1.

De asemenea, Dorin Serdean le-a cerut suporterilor sa mai aiba putina rabdare, vorbind despre situatia dificila prin care a trecut Dinamo in ultimele sezoane.

"E foarte bine, mergem inainte. Nu e nicio problema cu Cosmin Contra. Antrenorul acesta a fost la echipa nationala, este respectat de toata suflarea dinamovista.

E foarte simplu ce urmeaza. In primul rand, trebuie sa vedem de unde plecam. Spaniolii au cumparat un club cu datorii foarte mari, vorbim de datorii de 4 milioane de euro. Clubul acesta avea probleme dinainte, sunt probleme create de... Nu vreau sa dau nume sau entitati.

Noi, toti dinamovistii, ar trebui sa ne gandim la acest lucru. Sa avem intelegere si rabdare, nu e asa de usor cum cred unii. Dinamo a fost de vanzare vreo doi ani de zile, a fost in diverse posibilitati, incercari de a se cumpara.

Datoriile erau foarte mari, situatia clubului in sine a fost foarte grea. E normal, mai sunt inca probleme. Sunt litigii pe care clubul le avea, sunt litigii care ar trebui sa fie achitate.

Din punctul meu de vedere, legat de administratie, e o munca pe care o facem din zi in zi mai bine. E greu, stiam la ce ne inhamam. Cu fiecare zi care trece sunt mai putine probleme, asta ne bucura. Un club de fotbal, in situatia lui Dinamo, are nevoie de timp. Nu ar trebui sa vorbim de dezastru, de faliment.

Falimentul era la un pas, dar era inainte sa vina investitorii spanioli. Falimentul era in dulap. Sa nu uite nimeni acest lucru. Ar fi bine sa respectam. Sunt oameni care au investit bani in acest club si merita mai multa incredere si mai mult respect. Sunt lucruri care ii deranjeaza pe spanioli si au dreptate.

Nu pot sa garantez pentru nimeni, dar un lucru pot sa garantez. Dinamo va trai. Daca ne uitam la ultimii doi ani, a fost o situatie foarte grea. Nu mai suntem in aceeasi situatie. Dinamo va trai, de asta sunt sigur", a declarat Dorin Serdean, potrivit DigiSport.

In acest moment, Dinamo este pe locul 14 in Liga 1, avand doar 5 puncte dupa primele 8 etape ale sezonului.