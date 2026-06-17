Real Madrid își continuă campania de transferuri, după două sezoane în care nu a cucerit niciun trofeu intern, iar marea rivală Barcelona și-a adjudecat de două ori consecutiv La Liga.

Real Madrid continuă să se întărească

Ultimele două trofee câștigate de „Los Blancos” în sezonul 2024-2025 au fost Supercupa Europei în august 2024 și Cupa Intercontinentală în decembrie 2024.

Cele două competiții fac parte, teoretic, din calendarul stagiunii 2024-2025, însă madrilenii și-au obținut biletul de participare datorită triumfului din Liga Campionilor de pe 1 iunie 2024, scor 2-0, în finala contra formației Borussia Dortmund.

Florentino Perez, reales la Real Madrid în funcția de președinte, nu concepe ca seceta să nu se oprească în sezonul viitor. „Los Blancos” au confirmat deja transferurile fundașului stânga Marc Cucurella și al mijlocașului ofensiv Bernardo Silva, iar cele ale fundașului dreapta Denzel Dumfries și al stoperului Ibrahima Konate sunt foarte aproape de a fi realizate.

„Los Blancos”, concentrați pe defensivă

Real Madrid a avut probleme majore în ultimele două sezoane în apărare fie din cauza accidentărilor, fie din cauza formei slabe arătate de anumiți jucători.

În acest context, Florentino Perez este preocupat să îi mai aducă măcar un fundaș central de bună calitate antrenorului Jose Mourinho. Pe listă se află Ruben Dias (29 de ani) de la Manchester City, Tomas Araujo (24) de la Benfica Lisabona și Nico Schlotterbeck (26) de la BVB.

Dintre toți, cel mai accesibil este Schlotterbeck, care „are o clauză de reziliere, așa că poate pleca mai ușor”, după cum notează Marca. Nico Schlotterbeck este estimat de Transfermarkt la 55.000.000 de euro.

Variantele pentru mijlocul terenului

Real Madrid nu este preocupată doar de întărirea apărării și își propune, potrivit sursei citate, „să transfere un mijlocaș, indiferent de situație”. Mateus Fernandes (21 de ani), mijlocaș central la West Ham, este un fotbalist foarte apreciat de Jose Mourinho. De asemenea, Enzo Fernandez (25 de ani) de la Chelsea continuă să fie o opțiune.