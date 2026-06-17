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Și primele meciuri în Champions League au fost cu mulți jucători portughezi și o influență a fotbalului portughez la clubul nostru” , a declarat Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”, în cadrul conferinței de presă pentru prezentarea antrenorului Antonio Folha și a vicepreședintelui Ciprian Deac.

Avem o speranță foarte importantă să aducem, cu ajutorul lui (n.r.- Antonio Folha) , jucători care au trecut prin școala lui Porto, școala portugheză cu care noi am avut un succes foarte mare începând cu anii 2007 și 2008.

În plus, Mureșan a explicat că „feroviarii” vor să aducă fotbaliști formați de FC Porto, profitând de experiența noului antrenor Antonio Folha.

Iuliu Mureșan a dezvăluit că CFR Cluj așteaptă noi jucători pentru săptămâna viitoare, fiind în momentul de față în discuții avansate cu mai mulți fotbaliști.

Obiectiv clar în Gruia: titlul

Antonio Folha îi urmează pe banca tehnică lui Daniel Pancu, antrenor de care ardelenii s-au despărțit pe 27 mai. Fostul internațional lusitan cunoaște pretențiile noii sale echipe și a subliniat că principalul scop la capătul presezonului din Slovenia este conturarea unui lot pregătit să câștige trofee pe plan intern.

Noul principal de la CFR vrea să readucă echipa pe primul loc în campionat, impunând totodată un stil de joc ofensiv, bazat pe posesie.

„Cred că un club ca CFR are întotdeauna datoria de a lupta pentru titluri, pentru că este un club mare în România. Evident că, în calitate de antrenor, alături de staff, vom da tot ce avem mai bun pentru a putea atinge acele obiective. CFR-ul nu a mai câștigat titlul de câțiva ani”, a transmis noul tehnician.

Despre stilul de joc pe care intenționează să-l implementeze, portughezul a susținut că vrea să creeze o echipă care să dicteze ritmul partidei: „Aceasta este cea mai mare filosofie a mea ca antrenor: dominarea jocului cu mingea la picior, alături de o echipă foarte competitivă și agresivă în sensul bun în fața porții”.

CFR Cluj și-a prezentat noul antrenor: „Bun venit în familia noastră!”

Clubul patronat de Ioan Varga l-a numit ”principal” pe Antonio Folha, un tehnician portughez care a antrenat ultima dată în perioada 2021-2024 la FC Porto B.

El a bifat la gruparea portugheză 119 partide pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1.28 puncte pe meci, conform statisticilor prezentate de Transfermarkt.

CFR Cluj a emis luni după-amiază un comunicat în care l-a prezentat pe noul ”principal” și i-a urat bun venit la clubul de pe ”Constantin Rădulescu”, din Gruia.

„Bem-vindo, Antonio Folha! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Antonio Folha este noul nostru antrenor. În cariera sa de jucător, Antonio Folha a evoluat în sute de partide pentru FC Porto și a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante precum Standard Liege, Gil Vicente, Braga, Penafiel sau AEK Atena.

Fost internațional portughez, cu zeci de selecții la echipa națională a țării sale, acesta și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, făcând parte din staff-ul tehnic al lui FC Porto. Ca antrenor principal, Folha a pregătit echipa B a 'dragonilor' în eșalonul secund și pe Portimonense, în prima ligă a Portugaliei.

Pe această cale, îi urăm un călduros „Bun venit” în familia CFR și mult succes alături de noi!”, se arată în comunicatul „feroviarilor”.

Folha a antrenat Academia lui FC Porto (2014-2016), FC Porto B (2016-2018 și 2021-2024) și Portimonense (2018-2020). În 2014 a fost secundul lui Luis Castro pentru 16 meciuri la prima echipă a lui Porto.

Ca jucător, Folha s-a retras în 2005, la Penafiel, după o carieră de 16 ani.