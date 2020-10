Ion Craciunescu, dezvaluiri incredibile despre situatia de la Dinamo! "E o nebuloasa!" Ce l-a uimit pe fostul arbitru

Situatia de la Dinamo devine din ce in ce mai tensionata dupa ce echipa lui Contra a pierdut si impotriva lui Sepsi si a ajuns astfel la 4 infrangeri consecutive in Liga 1.

Mai mult decat atat, situatia financiara a clubului este tot mai grea, in contextul in care noii proprietari intarzie sa faca investitiile promise, iar suporterii se pare ca si-au pierdut rabdarea in proiectul "Nuevo Dinamo".

Fostul mare arbitru Ion Craciunescu, cel care a fost aproape sa se alature acestui proiect, a facut la emisiunea Digi Sport Special dezvaluiri socante de la grupele de copii si juniori ale clubului din Soseaua Stefan cel Mare. Conform acestuia, antrenorii de la grupele de copii ale clubului nu dispun de resursele materiale necesare desfasurarii activitatii in conditii normale.

"Mi-a spus cineva ca la doua echipe de juniori de la Dinamo sunt doar 6 mingi. Va imaginati? Iar un antrenor care avea doua mingi i-a cerut altuia: Te rog frumos mai da-mi si mie o minge ca sa pot sa-mi fac antrenamentul cu copiii!

Va dati seama, la Dinamo? Si va aduceti aminte ca mingile astea pentru echipa a doua le-au cumparat suporterii!

Noi venim cu New Dinamo, ca o sa avem grija de centrele de copii cu programe ca-n Spania, si nu avem nici obiectul muncii! Nu mai intelegi nimic, e o nebuloasa!", a dezvaluit Craciunescu sursei citate.